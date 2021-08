Philips juicemaskiner

Det finnes to forskjellige juicemaskiner for å lage juice hjemme – juicesentrifuge og slowjuicer. Juicesentrifuger deler først opp ingrediensene og bruker deretter sentrifugalkraft for å separere fruktjuicen fra fruktkjøttet. Slowjuicere presser derimot frukten eller grønnsakene langsomt og vrir fruktsaften ut av ingrediensene. Juicer som er ferskpressede med disse to metodene er i gjennomsnitt like næringsrike og inneholder like mye vitaminer, men det finnes andre forskjeller. Juicesentrifuger er spesielt effektive og raske i behandlingen av harde grønnsaker og frukter, mens en slowjuicer kan presse selv ømfintlige, delikate ingredienser som grønnkål og hvetegress, til og med mandel! Les mer for å finne ut hvilken type juicemaskin som passer deg best!