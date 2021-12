Du har vasket klærne dine, men på en eller annen måte lukter de fortsatt. Enten det er en eim av svette eller en fuktig lukt i klærne dine, kan det få deg til å føle deg ukomfortabel (og ingen vil vel sitte på kontoret eller spise på en restaurant bekymret over lukten sin). Stinkende klær er frustrerende, men de kan vanligvis friskes opp uten for mye stress. Her er noen råd om hvordan du kan fjerne vond lukt fra klær, inkludert hjemmeremedier, tørketips og råd om hvordan du kan fjerne lukt fra klær uten vask.