Det flotte med parkettgulv er at ikke bare ser det elegant ut, men det er også i prinsippet lett å rengjøre. Når du mopper må du passe på at moppen bare er litt fuktig og ikke for våt. For mye vann kan føre til at gulvet sveller over tid. Å bruke et spesielt rengjøringsmiddel for parkett er den beste måten å moppe gulvet på i dette tilfellet.