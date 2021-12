Kjøp en flekkfjerner beregnet for parkett Følg alltid produsentens instruksjoner på etiketten. Test flekkfjerneren på et lite synlig sted først.



Når det gjelder behandling av parkettgulv kan du aldri være for forsiktig. Etterbehandle alltid et område du har fjernet en flekk fra med en pleieolje: bare sørg for at det passer for din spesifikke tregulvtype.