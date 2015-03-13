Andre artikler i boksen
- Nettledning
- Batterier til fjernkontroll
- Hurtigstartveiledning
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok på CD-ROM
- RS232-kabel
- HDMI-kabel
- Ekstrautstyr: ColourCalibrationKit (CCK4602)
- Ekstrautstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)
BDL8470EU/00
Fang oppmerksomheten til ditt publikum
Opplev innholdet som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig skjerm. Denne svært store skjermen på 84" har 3840 x 2160 piksler og gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Skjerm i U-serien
total
recurring payment
Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.
Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Siden forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.
Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.
Utnytt hele skjermflaten din. Du har muligheten til å spille av innhold fra opptil fire separate innganger – alle på én skjerm. QuadViewer er perfekt til kontrollrom, bedriftsmiljøer, og møterom.
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.
Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.
Se Signage Solutions som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-skjerm. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.
Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.
Bilde/skjerm
Tilkoblingsmuligheter
Anvendelighet
Lyd
Drift
Mål
Driftsforhold
Tilbehør
Diverse
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.