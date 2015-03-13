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    Signage Solutions Skjerm i U-serien

    BDL8470EU/00

    Fang oppmerksomheten til ditt publikum

    Opplev innholdet som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig skjerm. Denne svært store skjermen på 84" har 3840 x 2160 piksler og gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Skjerm i U-serien

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    Fang oppmerksomheten til ditt publikum

    Med en svært stor skjerm

    • 84"
    • Edge LED-bakbelysning
    • Ultra HD
    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.

    Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

    Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

    Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

    SmartPower for energisparing

    SmartPower for energisparing

    Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

    Utformet for bruk hele døgnet

    Utformet for bruk hele døgnet

    Siden forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.

    Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning

    Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning

    Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

    Spill av innhold fra fire separate innganger med QuadViewer

    Spill av innhold fra fire separate innganger med QuadViewer

    Utnytt hele skjermflaten din. Du har muligheten til å spille av innhold fra opptil fire separate innganger – alle på én skjerm. QuadViewer er perfekt til kontrollrom, bedriftsmiljøer, og møterom.

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

    4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før

    Se Signage Solutions som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-skjerm. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.

    Fungerer i stående visning

    Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      213.5  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      84  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Pikselavstand
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimal oppløsning
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Lysstyrke
      500  cd/m²
      Skjermfarger
      1073 M
      Kontrastforhold (typisk)
      1400:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      12  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • Progressive scan
      Panelteknologi
      IPS

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      • 3,5 mm jack
      • Ekstern høyttalerkontakt
      Videoinngang
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Kompositt (BNC)
      • Komponent (BNC)
      Lydinngang
      3,5 mm jack
      Andre tilkoblinger
      • USB
      • OPS
      Videoutgang
      DisplayPort
      Fjernstyring
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • RJ45

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende
      • Stående
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Fjernkontrollsignal
      Låsbar
      Signalsløyfe
      • RS232
      • DisplayPort
      Enkel installering
      Smart utstyr
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Andre praktiske funksjoner
      Håndtak
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • HDMI (én ledning)
      • LAN (RJ45)

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Forbruk (typisk)
      400  W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Mål

      Bredde, apparat
      1910,00  millimeter
      Produktvekt
      70  kg
      Høyde, apparat
      1102,00  millimeter
      Dybde, apparat
      77,80  millimeter
      Veggmontering
      600 x 500 mm, M8
      Rammens bredde
      22,60 (V/H), 25,60 (T/B) mm
      Vekt på produkt (pund)
      154  lb

    • Driftsforhold

      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • Batterier til fjernkontroll
      • Hurtigstartveiledning
      • Fjernkontroll
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • RS232-kabel
      • HDMI-kabel
      Ekstrautstyr
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Arabisk
      • Japansk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, klasse A

    Hva er i esken?

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    • Nettledning
    • Batterier til fjernkontroll
    • Hurtigstartveiledning
    • Fjernkontroll
    • Brukerhåndbok på CD-ROM
    • RS232-kabel
    • HDMI-kabel
    • Ekstrautstyr: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Ekstrautstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)
    Badge-D2C

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