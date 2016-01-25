Tiltrekk oppmerksom med en profesjonell videoveggskjerm i X-serien. Skarpe kontraster og slanke rammer gir et tydelig og distraksjonsfritt bilde. Enten du driver en flyplass eller skal arrangere en konferanse.
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Signage Solutions
Videoveggskjerm
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Allsidig videoveggskjerm
55"
Direkte LED-bakbelysning
Full HD
500 cd/m²
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
Ekstra smale (3,5 mm) rammer. For distraksjonsfrie bilder
Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser
Koble til to eller flere Philips Professional-skjermer for å få en overlappende videvegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermer. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermer, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.
Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul
Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).
Ekstern systemadministrasjon via CMND
Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.