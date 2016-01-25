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    Signage Solutions Videoveggskjerm

    BDL4988XC/00

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    Tiltrekk oppmerksom med en profesjonell videoveggskjerm i X-serien. Skarpe kontraster og slanke rammer gir et tydelig og distraksjonsfritt bilde. Enten du driver en flyplass eller skal arrangere en konferanse.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Videoveggskjerm

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    Allsidig videoveggskjerm

    • 49"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Full HD
    • 450 cd/m²
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

    OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

    Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

    Ekstra smale (3,5 mm) rammer. For distraksjonsfrie bilder

    Ekstra smale (3,5 mm) rammer. For distraksjonsfrie bilder

    Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser

    Koble til to eller flere Philips Professional-skjermer for å få en overlappende videvegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermer. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermer, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.

    Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

    Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

    Ekstern systemadministrasjon via CMND

    Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      123.2  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      48.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Pikselavstand
      0,56 x 0,56 mm
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      450  cd/m²
      Skjermfarger
      1073 M
      Kontrastforhold (typisk)
      1300 : 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      • Ekstern høyttalerkontakt
      Videoinngang
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • Komponent (BNC x3)
      • Kompositt (BNC)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      OPS
      Videoutgang
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-I)
      Fjernstyring
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (24/7)
      • Stående (24/7)
      Matrise
      Opptil 10 x 10
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Signalsløyfe
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR-sløyfegjennomgang
      Enkel installering
      Bærehåndtak
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • RJ45
      • Kort OPS RS232
      • Én ledning (HDMI-CEC)

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W (RMS)

    • Drift

      Forbruk (på-modus)
      110 W (EnergyStar 6.0-testmetode)
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Mål

      Tykkelse på rammen
      3,5 mm
      Bredde, apparat
      1077,6  millimeter
      Produktvekt
      21,6  kg
      Høyde, apparat
      607,8  millimeter
      Dybde, apparat
      103,8  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      42,4  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      23.9  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      4,1  tommer
      Rammens bredde
      Øverst/venstre: 2,35 mm, nederst/høyre: 1,25 mm
      Vekt på produkt (pund)
      47,6  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Nettledning
      • RS232-kabel
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning
      • Edge-justeringsplugger
      • Edge-justeringsplugger
      • DVI-D-kabel
      Ekstrautstyr
      • Edge sluttsett
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Arabisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • FCC, klasse B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Hva er i esken?

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    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Nettledning
    • RS232-kabel
    • Brukerhåndbok på CD-ROM
    • Hurtigstartveiledning
    • Edge-justeringsplugger
    • Edge-justeringsplugger
    • DVI-D-kabel
    • Ekstrautstyr: Edge sluttsett
    • Ekstrautstyr: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Ekstrautstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)
    Badge-D2C

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