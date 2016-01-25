Tiltrekk oppmerksom med en profesjonell videoveggskjerm i X-serien. Skarpe kontraster og slanke rammer gir et tydelig og distraksjonsfritt bilde. Enten du driver en flyplass eller skal arrangere en konferanse.
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Signage Solutions
Videoveggskjerm
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Allsidig videoveggskjerm
49"
Direkte LED-bakbelysning
Full HD
450 cd/m²
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
Ekstra smale (3,5 mm) rammer. For distraksjonsfrie bilder
Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser
Koble til to eller flere Philips Professional-skjermer for å få en overlappende videvegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermer. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermer, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.
Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul
Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).
Ekstern systemadministrasjon via CMND
Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
123.2
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
48.5
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
1920 x 1080p
Pikselavstand
0,56 x 0,56 mm
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke
450
cd/m²
Skjermfarger
1073 M
Kontrastforhold (typisk)
1300 : 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000 : 1
Svartid (typisk)
8
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
3D-kamfilter
Bevegelseskompensert deinterlacing
Progressive scan
3D MA-deinterlacing
Dynamisk kontrastforbedring
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
Lyd venstre/høyre (RCA)
Ekstern høyttalerkontakt
Videoinngang
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Komponent (BNC x3)
Kompositt (BNC)
Lydinngang
3,5 mm jack
Lyd venstre/høyre (RCA)
Andre tilkoblinger
OPS
Videoutgang
DisplayPort
DVI-I
VGA (via DVI-I)
Fjernstyring
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
RJ45
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
Anvendelighet
Plassering
Liggende (24/7)
Stående (24/7)
Matrise
Opptil 10 x 10
Skjermsparefunksjoner
Punktforskyvning, lav lysstyrke
Signalsløyfe
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Bærehåndtak
Energisparefunksjoner
Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
RJ45
Kort OPS RS232
Én ledning (HDMI-CEC)
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W (RMS)
Drift
Forbruk (på-modus)
110 W (EnergyStar 6.0-testmetode)
Effektforbruk i standby
< 0,5 W
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
Videoformater
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30 Hz
Mål
Tykkelse på rammen
3,5 mm
Bredde, apparat
1077,6
millimeter
Produktvekt
21,6
kg
Høyde, apparat
607,8
millimeter
Dybde, apparat
103,8
millimeter
Bredde, apparat (tommer)
42,4
tommer
Høyde, apparat (tommer)
23.9
tommer
Veggmontering
400 x 400 mm, M6
Dybde, apparat (tommer)
4,1
tommer
Rammens bredde
Øverst/venstre: 2,35 mm, nederst/høyre: 1,25 mm
Vekt på produkt (pund)
47,6
lb
Driftsforhold
Høyde
0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift)
0 ~ 40
°C
MTBF
60 000
time(r)
Relativ luftfuktighet
20 ~ 80
%
Temperaturområde (lagring)
–20 ~ 60
°C
Tilbehør
Vedlagt tilbehør
Fjernkontroll
Batterier til fjernkontroll
Nettledning
RS232-kabel
Brukerhåndbok på CD-ROM
Hurtigstartveiledning
Edge-justeringsplugger
Edge-justeringsplugger
DVI-D-kabel
Ekstrautstyr
Edge sluttsett
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)
Diverse
Visningsspråk på skjermen
Arabisk
Forenklet kinesisk
Tradisjonell kinesisk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Japansk
Polsk
Russisk
Spansk
Tyrkisk
Garanti
Tre års garanti
Juridiske godkjenninger
CE
FCC, klasse B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Hva er i esken?
Andre artikler i boksen
Fjernkontroll
Batterier til fjernkontroll
Nettledning
RS232-kabel
Brukerhåndbok på CD-ROM
Hurtigstartveiledning
Edge-justeringsplugger
Edge-justeringsplugger
DVI-D-kabel
Ekstrautstyr: Edge sluttsett
Ekstrautstyr: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Ekstrautstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)