Andre artikler i boksen
- Fjernkontroll
- Batterier til fjernkontroll
- Nettledning
- Brukerhåndbok på CD-ROM
- Hurtigstartveiledning
- RS232-kabel
- Ekstrautstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)
BDL4780VH/00
Strålende bildesynlighet og klarere bilder
Med denne svært lyssterke Signage Solution-skjermen får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og mulighetene for innholdsadministrering, samtidig som fjernadministrering sikrer de laveste eierkostnadene.
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Skjerm i V-serien
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Nyt en utmerket visuell opplevelse selv i områder som er opplyst av direkte sollys, takket være panelet på 2000 nit. Den høye lysstyrken gir et stort utvalg av nye bruksmuligheter, spesielt på steder som har mye omgivelseslys, og leverer krystallklare bilder på steder der omgivelseslys er et problem.
Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.
Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.
Gratis og brukervennlig system for innholdsadministrering som fungerer eksklusivt med Philips Signage Solutions-skjermer for å behandle det digitale Signage-innholdet. Med SmartCMS kan du opprette og planlegge innholdet 24 timer i døgnet alle dager. Det er bare å opprette nettverket, designe innholdet, planlegge spillelisten og du er klar til å spille av.
Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.
Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
Bilde/skjerm
Tilkoblingsmuligheter
Anvendelighet
Lyd
Drift
Støttet skjermoppløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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