Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.