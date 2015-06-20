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  • Strålende bildesynlighet og klarere bilder Strålende bildesynlighet og klarere bilder Strålende bildesynlighet og klarere bilder

    Signage Solutions Skjerm i V-serien

    BDL4780VH/00

    Strålende bildesynlighet og klarere bilder

    Med denne svært lyssterke Signage Solution-skjermen får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og mulighetene for innholdsadministrering, samtidig som fjernadministrering sikrer de laveste eierkostnadene.

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    Signage Solutions

    Skjerm i V-serien

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    Strålende bildesynlighet og klarere bilder

    Med en meget lyssterk skjerm

    • 47"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Projiserer bilder med superhøy lysstyrke selv i dagslys

    Projiserer bilder med superhøy lysstyrke selv i dagslys

    Nyt en utmerket visuell opplevelse selv i områder som er opplyst av direkte sollys, takket være panelet på 2000 nit. Den høye lysstyrken gir et stort utvalg av nye bruksmuligheter, spesielt på steder som har mye omgivelseslys, og leverer krystallklare bilder på steder der omgivelseslys er et problem.

    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.

    Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning

    Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning

    Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.

    Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS

    Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS

    Gratis og brukervennlig system for innholdsadministrering som fungerer eksklusivt med Philips Signage Solutions-skjermer for å behandle det digitale Signage-innholdet. Med SmartCMS kan du opprette og planlegge innholdet 24 timer i døgnet alle dager. Det er bare å opprette nettverket, designe innholdet, planlegge spillelisten og du er klar til å spille av.

    Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

    Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

    Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

    SmartPower for energisparing

    SmartPower for energisparing

    Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

    Full HD LED for strålende bilder med utrolig kontrast

    Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      46.96  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      2000  cd/m²
      Skjermfarger
      1,07 milliarder farger
      Kontrastforhold (typisk)
      1300 : 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      10  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • Progressive scan
      • Dynamisk kontrastforbedring
      DICOM
      Clinical D-image

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      • Ekstern høyttalerkontakt
      Videoinngang
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (analog D-Sub)
      • USB
      • Komponent (BNC)
      • Kompositt (BNC)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      • OPS
      • USB
      Videoutgang
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (analog D-Sub)
      Fjernstyring
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Stående
      • Liggende
      Matrise
      Opptil 10 x 10
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Signalsløyfe
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR-sløyfegjennomgang
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Sikkerhetskontrollfunksjoner
      • Varmekontroll
      • Temperatursensor
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RJ45
      • RS232
      • Kort OPS RS232
      • Én ledning (HDMI-CEC)

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Forbruk (på-modus)
      160 W (Energy Star 6.0-testmetode)
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformater
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1076,20  millimeter
      Produktvekt
      24  kg
      Høyde, apparat
      620,59  millimeter
      Dybde, apparat
      132,10  millimeter
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Rammens bredde
      15,6 mm
      Vekt på produkt (pund)
      52,9  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Nettledning
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning
      • RS232-kabel
      Ekstrautstyr
      HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)
      Stativ
      Valgfritt BM04642/BM02542

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Forenklet kinesisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Arabisk
      • Japansk
      • Tradisjonell kinesisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • FCC, klasse B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Hva er i esken?

    Andre artikler i boksen

    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Nettledning
    • Brukerhåndbok på CD-ROM
    • Hurtigstartveiledning
    • RS232-kabel
    • Ekstrautstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)
    Badge-D2C

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