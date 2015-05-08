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Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
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16/7-skjerm med enkelt oppsett.
43"
Direkte LED-bakbelysning
Full HD
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
Ekstern systemadministrasjon via CMND
Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.
Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.
Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.