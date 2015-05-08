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    Signage Solutions Skjerm i Q-serien

    BDL4330QL/00

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    Informer og briljer med en profesjonell Full HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den – uten ekstra maskinvare.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Skjerm i Q-serien

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    16/7-skjerm med enkelt oppsett.

    • 43"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Full HD
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    Ekstern systemadministrasjon via CMND

    Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

    Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.

    Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

    Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

    Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      108  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      42.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Pikselavstand
      0,49 x 0,49 mm
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      350  cd/m²
      Skjermfarger
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      3000 : 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      6,5  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      DICOM
      Clinical D-image

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      • 3,5 mm jack
      Videoinngang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Kompositt (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      USB
      Fjernstyring
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Matrise
      Opptil 15 x 15
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning
      Tastaturkontroll
      • Låsbar
      • Skjult
      Signalsløyfe
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • RJ45
      • Én ledning (HDMI-CEC)
      Minne
      • Tilgang til internminne
      • 8 GB eMMC
      Oppstart
      • Slå på forsinkelse
      • Slå på status
      • Reaktivering på LAN
      Oppstartsvindu
      aktivere/deaktivere Philips-logoen

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC
      Forbruk (på-modus)
      87 W (EnergyStar 6.0-testmetode)
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      968,2  millimeter
      Produktvekt
      8,70  kg
      Høyde, apparat
      559,4  millimeter
      Dybde, apparat
      59,9  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      38,12  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      22.02  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      2,36  tommer
      Rammens bredde
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Vekt på produkt (pund)
      19,18  lb

    • Driftsforhold

      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • 3G2
      • 3 GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

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    • Nettledning
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Brukerhåndbok på CD-ROM
    • Hurtigstartveiledning
    Badge-D2C

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