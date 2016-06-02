CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.