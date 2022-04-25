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    Signage Solutions LED-display

    41BDL7224L/00

    La fantasien din løpe fritt

    Ingen begrensninger. Philips L-Line 7000-serien er en LED-skiltløsning med uendelige muligheter innen form og størrelse. Sømløs tilkobling og flere størrelsesalternativer gir unike skjermer i alle former for et perfekt resultat.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    LED-display

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    La fantasien din løpe fritt

    LED-skjerm i hver form

    • 41 tommer
    • Direct View LED

    Danner alle slags former, L-formet hjørne eller krumning

    LED-panelene i Philips L-Line 7000-serien har en høyde på 25 cm og er tilgjengelige i bredder på 50 cm, 75 cm og 100 cm. Disse skjermene er klare til å installeres i alle liggende formater uten begrensninger for størrelsen. De er også tilgjengelige i skråskårne hjørner som danner buede design i både konvekse og konkave formater.

    Aktiv helseovervåking fra Philips

    Oppnå perfeksjon gjennom presisjon. Aktiv helseovervåking gjør at vedlikeholdet skjer raskt og enkelt, samtidig som det blir forutsigbart ved å både vise det som forårsaker feilen og elementets plassering. Ved å bruke programvaren som fungerer i sanntid i både tilkoblet og frakoblet tilstand er det en effektiv prosess å erstatte den relevante delen. Det er også noe utstillingseiere, som holder til i flere geografiske områder, bare må ha.

    Fabrikkalibrert

    Alle Philips L-Line LED-paneler er kalibrert i fabrikken under perfekte forhold. Det betyr at det ikke er behov for ytterligere kalibrering på stedet, noe som fører til raskere installasjon. Kalibrerings- og konfigurasjonsfiler er tilgjengelige for å sikre raskt vedlikehold.

    Dynamisk paneltilkobling

    Miks og bland hver av LED-panelstørrelsene fra Philips L-Line 7000 til én enkelt skjerm i alle former og dimensjoner. Dynamiske, fleksible justeringspinner sikrer perfekt tilpasning under alle forhold, noe som gir en jevn og sømløs skjermflate. For ekstra anvendelighet og effektivitet har hvert LED-panel åpninger på hver side for å muliggjøre allsidig kabeltilkobling mellom LED-panelene og alle eksterne innganger. Åpninger på toppen og bunnen av LED-panelet kan bli tatt ut i tilfelle tilgang bare er tilgjengelig fra toppen eller bunnen av panelet.

    Med valgfrie skråskårne hjørner kan du ha buede skjermer

    Lag rammefrie skjermer i alle slags former, størrelser og oppløsninger. Den modulære utformingen til Philips Professional LED-paneler betyr at du kan tilpasse deg ethvert rom. Bygg enorme, fengslende installasjoner, eller sett sammen interessante mønstre. Lag skjermer som passer sømløst rundt døråpninger og andre åpninger. Selv hjørner og buede skjermer blir enkle å lage med den nye Philips 7000-serien.

    Sømløs kobling for perfekte bilder

    LED-skjermen fra Philips Professional har innebygde kabelføringer som holder orden på strøm- og datakablene. Skjermpanelet kan også seriekobles for både strøm og data. Dette gjør at du kan redusere rot og få fart på monteringen.

    Dynamisk energisparing

    LED-skjermene fra Philips Professional bruker LED-lys med høy ytelse som er grundig testet, energieffektive og kostnadseffektive. I tillegg gjør forbedret teknologi at skjermen kan spare på effektforbruket.

    Konformt belegg og inntrengningsbeskyttelse

    Støv, smuss, sopp og fuktighetsbestandig konformbelegg beskytter dette produktet og gjør det enklere å vedlikeholde. IP30-klassifisert og sertifisert for redusert risiko mot inntrenging av støv og korrosjon, som kan forårsake kortslutninger.

    Høy lysstyrke: 1200 nits / topp 1600 nits

    Brannsikkert design reduserer spredningen av flammer i tilfelle brann og bidrar til å beskytte den strukturelle integriteten til LED-panelet i tilfelle brann. Testet og sertifisert i henhold til europeisk standard B1 DIN4102, britisk standard (BS476-7) og nordamerikansk standard UL94.

    Tilgjengelige i tre dimensjoner

    Patenterte enkle monteringsbraketter gjør installasjonen enda raskere. Disse valgfrie elementene er tilgjengelige for flat LED-montering, konveks bue (177,5 / 175 / 172,5 grader) og L-formet 90 graders hjørner.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Sideforhold
      4:1
      Lysstyrkelikhet
      >= 97 %
      Lysstyrke etter kalibrering
      900 nits
      Lysstyrke før kalibrering
      1200 nits
      Kalibrering (lysstyrke/farge)
      Støttes
      Justeringsområde for fargetemperatur
      4000~9500 K (avhengig av programvare)
      Standard fargetemperatur
      6500 ± 500 K
      Kontrastforhold (typisk)
      3500:1
      Visningsvinkel (horisontal)
      160  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      160  grader
      Bildeforbedring
      Skjerm med vid fargegamut
      Plassering
      Liggende
      Bildefrekvens (Hz)
      50 og 60
      Oppdateringsfrekvens (Hz)
      2100~3900 (14-bits: 3900 Hz)
      Bruk
      Innendørs

    • Anvendelighet

      Enkel installering
      • Styrepinner
      • Lett
      Effektsløyfe
      For 230 V-miljøer: 8 skap eller færre, for 110 V-miljøer: 4 skap eller færre, maks 10 A
      Signalkontrollsløyfe gjennom
      RJ45

    • Drift

      Inngangsspenning
      AC100~240 V (50 og 60 Hz)
      Svart skjerm, strømforbruk (W)
      <11
      Maksimalt strømforbruk AC (W)
      <125
      Maksimalt strømforbruk BC (W)
      < 150
      Vanlig strømforbruk (W)
      <41,67

    • Driftsforhold

      Temperaturområde (drift)
      –20~45  °C
      Temperaturområde (lagring)
      –20~50  °C
      Luftfuktighet (bruk) [RF]
      10~80 %
      Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]
      10~85 % 

    • Kabinett

      Kabinettområde (m2)
      0,25
      Kabinett, piksler (dot)
      43,264
      Kabinettoppløsning (B x H)
      416x104
      Kabinettstørrelse (mm)
      1000x250x40
      Datakontakt
      RJ45
      Strømkontakt
      3-kjernekontakt (C14 inn, C13 ut)
      Mottakerkortmengde
      1 del
      Mottakerkortspesifikasjoner
      A5S Plus
      Merke på mottakerkort
      NovaStar
      Vekt (kg)
      6,19 (± 310 g)
      Kabinett, diagonal (tommer)
      40,6"
      Kabinettoppbygning
      Formstøpt aluminium
      Sidevinkel (grad)
      90

    • Modul

      LED-type
      SMD 1515, kobbertråd
      Pikselkonstitusjon
      1R1G1B
      LED-levetid (timer)
      100 000 ved halv lysstyrke
      Moduloppløsning (B x H piksler)
      104x104
      Pikselavstand (mm)
      2,4
      Modulstørrelse (B x H i mm)
      249,9*249,9

    • Tilbehør

      LAN-kabel (RJ45, kat. 5)
      2 deler
      Strømkabel
      2 deler
      QSG
      1 del

    • Diverse

      Garanti
      2 år
      Juridiske godkjenninger
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, del 15, klasse A
      Brannsikker sertifisering
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Konformbelegg
      navbrett, LED-modul på baksiden

    • Emballasjeopplysninger

      Mål på emballasjen (mm)
      1354x392x221
      Totalvekt (KG)
      9,15

    Badge-D2C

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