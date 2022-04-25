41BDL7224L/00
La fantasien din løpe fritt
Ingen begrensninger. Philips L-Line 7000-serien er en LED-skiltløsning med uendelige muligheter innen form og størrelse. Sømløs tilkobling og flere størrelsesalternativer gir unike skjermer i alle former for et perfekt resultat.
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
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LED-panelene i Philips L-Line 7000-serien har en høyde på 25 cm og er tilgjengelige i bredder på 50 cm, 75 cm og 100 cm. Disse skjermene er klare til å installeres i alle liggende formater uten begrensninger for størrelsen. De er også tilgjengelige i skråskårne hjørner som danner buede design i både konvekse og konkave formater.
Oppnå perfeksjon gjennom presisjon. Aktiv helseovervåking gjør at vedlikeholdet skjer raskt og enkelt, samtidig som det blir forutsigbart ved å både vise det som forårsaker feilen og elementets plassering. Ved å bruke programvaren som fungerer i sanntid i både tilkoblet og frakoblet tilstand er det en effektiv prosess å erstatte den relevante delen. Det er også noe utstillingseiere, som holder til i flere geografiske områder, bare må ha.
Alle Philips L-Line LED-paneler er kalibrert i fabrikken under perfekte forhold. Det betyr at det ikke er behov for ytterligere kalibrering på stedet, noe som fører til raskere installasjon. Kalibrerings- og konfigurasjonsfiler er tilgjengelige for å sikre raskt vedlikehold.
Miks og bland hver av LED-panelstørrelsene fra Philips L-Line 7000 til én enkelt skjerm i alle former og dimensjoner. Dynamiske, fleksible justeringspinner sikrer perfekt tilpasning under alle forhold, noe som gir en jevn og sømløs skjermflate. For ekstra anvendelighet og effektivitet har hvert LED-panel åpninger på hver side for å muliggjøre allsidig kabeltilkobling mellom LED-panelene og alle eksterne innganger. Åpninger på toppen og bunnen av LED-panelet kan bli tatt ut i tilfelle tilgang bare er tilgjengelig fra toppen eller bunnen av panelet.
Lag rammefrie skjermer i alle slags former, størrelser og oppløsninger. Den modulære utformingen til Philips Professional LED-paneler betyr at du kan tilpasse deg ethvert rom. Bygg enorme, fengslende installasjoner, eller sett sammen interessante mønstre. Lag skjermer som passer sømløst rundt døråpninger og andre åpninger. Selv hjørner og buede skjermer blir enkle å lage med den nye Philips 7000-serien.
LED-skjermen fra Philips Professional har innebygde kabelføringer som holder orden på strøm- og datakablene. Skjermpanelet kan også seriekobles for både strøm og data. Dette gjør at du kan redusere rot og få fart på monteringen.
LED-skjermene fra Philips Professional bruker LED-lys med høy ytelse som er grundig testet, energieffektive og kostnadseffektive. I tillegg gjør forbedret teknologi at skjermen kan spare på effektforbruket.
Støv, smuss, sopp og fuktighetsbestandig konformbelegg beskytter dette produktet og gjør det enklere å vedlikeholde. IP30-klassifisert og sertifisert for redusert risiko mot inntrenging av støv og korrosjon, som kan forårsake kortslutninger.
Brannsikkert design reduserer spredningen av flammer i tilfelle brann og bidrar til å beskytte den strukturelle integriteten til LED-panelet i tilfelle brann. Testet og sertifisert i henhold til europeisk standard B1 DIN4102, britisk standard (BS476-7) og nordamerikansk standard UL94.
Patenterte enkle monteringsbraketter gjør installasjonen enda raskere. Disse valgfrie elementene er tilgjengelige for flat LED-montering, konveks bue (177,5 / 175 / 172,5 grader) og L-formet 90 graders hjørner.
Bilde/skjerm
Anvendelighet
Drift
Driftsforhold
Kabinett
Modul
Tilbehør
Diverse
Emballasjeopplysninger
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