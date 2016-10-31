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10BDL3051T/00
Stor innvirkning
Fra reklamevisning til instruksjoner – denne sylskarpe Multi-Touch Smart-skjermen er perfekt med tanke på plassbruk. En allsidig alt-i-ett-løsning med innhold som enkelt kan administreres eksternt. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plasseringSe alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Flerberøringsskjerm
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Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.
Det innebygde kameraet og de innebygde høyttalerne gjør denne lille berøringsskjermen til en virkelig allsidig smartløsning. Bruk den til salgspublikummålinger, kundesporanalyser og mer. Utnytt kraften til Android AI-apper for å vise målrettet innhold. Alternativt kan du ganske enkelt bruke skjermen til videokonferanser.
Plasser den profesjonelle Philips-skjermen nesten hvor som helst. PoE+ muliggjør levering av strøm og data til skjermen via én enkelt Ethernet-kabel. Du trenger ikke strømuttak, men en strømadapter leveres også hvis du ønsker å plugge inn.
Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.
Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.
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Lyd
Drift
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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