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    Signage Solutions Flerberøringsskjerm

    10BDL3051T/00

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    Fra reklamevisning til instruksjoner – denne sylskarpe Multi-Touch Smart-skjermen er perfekt med tanke på plassbruk. En allsidig alt-i-ett-løsning med innhold som enkelt kan administreres eksternt. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plassering

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Flerberøringsskjerm

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    Stor innvirkning

    Liten Multi-Touch-skjerm.

    • 10"
    • Drevet av Android
    • Multi-touch
    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

    Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

    Innebygd kamera og innebygde høyttalere

    Det innebygde kameraet og de innebygde høyttalerne gjør denne lille berøringsskjermen til en virkelig allsidig smartløsning. Bruk den til salgspublikummålinger, kundesporanalyser og mer. Utnytt kraften til Android AI-apper for å vise målrettet innhold. Alternativt kan du ganske enkelt bruke skjermen til videokonferanser.

    Enkel installasjon med PoE+-teknologi

    Plasser den profesjonelle Philips-skjermen nesten hvor som helst. PoE+ muliggjør levering av strøm og data til skjermen via én enkelt Ethernet-kabel. Du trenger ikke strømuttak, men en strømadapter leveres også hvis du ønsker å plugge inn.

    Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

    Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

    CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

    Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      25.6  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      10.1''  tommer
      Sideforhold
      16:10
      Paneloppløsning
      1280 x 800
      Optimal oppløsning
      1280 x 800
      Lysstyrke
      300  cd/m²
      Skjermfarger
      262 000
      Kontrastforhold (typisk)
      800:1
      Svartid (typisk)
      30  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      170  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      170  grader
      Operativsystem
      Android 4.4.4

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      Ekstern høyttalerkontakt
      Andre tilkoblinger
      • USB
      • micro SD
      Videoutgang
      HDMI
      Fjernstyring
      RJ45

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (24/7)
      • Stående (24/7)
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Bildeytelse
      Avansert fargekontroll
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RJ45
      • WiFi
      Minne
      8 GB eMMC

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 2 W

    • Drift

      Strømnett
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Forbruk (typisk)
      6  W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Mål

      Bredde, apparat
      261  millimeter
      Produktvekt
      0,71  kg
      Høyde, apparat
      167,2  millimeter
      Dybde, apparat
      29  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      10,28  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      6.58  tommer
      Veggmontering
      75 x 75
      Dybde, apparat (tommer)
      1,14  tommer
      Rammens bredde (L/R, T/B)
      19,77 (L/R) 13,56 (T/B) mm
      Vekt på produkt (pund)
      1,57  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • 3 GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Hurtigstartveiledning
      • Bordstativ
      • USB-kabel
      • DC-strømadapter
      • HDMI-kabel
      • Støpsel
      • Silikon rundt sokkelen

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Arabisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Dansk
      • Nederlandsk
      • Finsk
      • Norsk
      • Portugisisk
      • Svensk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, klasse A
      • UL

    • Interaktivitet

      Multi-touch-teknologi
      Projected capacitive
      Berøringspunkter
      Fem samtidige berøringspunkter
      Beskyttelsesglass
      0,7 mm herdet sikkerhetsglass

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    • Hurtigstartveiledning
    • Bordstativ
    • USB-kabel
    • DC-strømadapter
    • HDMI-kabel
    • Støpsel
    • Silikon rundt sokkelen
    Badge-D2C

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