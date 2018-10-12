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dStream Breast 7ch coil

MR coil

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The dStream Breast 7ch coil is designed for excellent coverage into the axilla area. The rigid, open design offers full access to the breast for biopsy procedures and can integrate bilateral localization and biopsy devices, providing access for medial and lateral interventional procedures.

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