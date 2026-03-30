Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort. It is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots.
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Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
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Wisp features a unique, compact design that is created for maximum comfort. It is designed to be comfortable for people who breathe through their nose while sleeping.
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The PN841 pediatric nasal mask is truly designed for children, with a modified cushion curvature for the specific sizing and bone structure of pediatric patients. This small and light mask comes in a range of cushion sizes, features a convenient leak correction dial, and has a child-friendly fabric pattern to provide a positive experience for even your smallest patients.
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Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.I understand
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