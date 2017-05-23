The OptiChamber Diamond valved holding chamber is smaller than most conventional chambers. OptiChamber Diamond's intuitive design enhances medication delivery and compliance for patients of all ages, at home or in the hospital.
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Can be easily disassembled for hand cleaning with warm water and liquid detergent
Life span data
Replace after one year
Dimensions
Dimensions
Volume
140
ml
Length
14.2 cm (5.6")
Mouthpiece
Interfaces with 22 mm standard connectors
Material
Material
BPA
Not manufactured with BPA
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Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.