LiteTouch VHC mask

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LiteTouch is designed to provide greater wearing comfort and easier delivery of aerosol medication. It quickly and comfortably conforms to facial contours, providing a soft, secure fit for increased compliance and treatment effectiveness.
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Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Less technique dependent
Less technique dependent
Less technique dependent
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Less technique dependent
Less technique dependent
Less technique dependent
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.I understand
Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.I understand
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