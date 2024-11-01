Until now, oxygen concentrators have been very similar - heavy, bulky, noisy, or requiring frequent maintenance. EverFlo from Respironics is a unique stationary concentrator that delivers what homecare providers want and patients deserve.
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58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
Input Frequency
60
Hz
Average Power Consumption
350
W
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
Low Oxygen (82%) and Very Low Oxygen (70%)
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
93 +/- 3
%
Weight
14 (31) kg (lbs)
Outlet Pressure
5.5
PSI
Liter Flow
0.5-5
l/min
Sound level
45 (typical)
dB
Operating Temperature
12°C to 32°C/55°F to 90°F
Storage/Transport Humidity
-34°C to 71°C (-30°F to 160°F) up to 95% relative humidity
Operating Humidity
up to 95
%
Operating Altitude
0 to 2286 m (0 to 7500 ft)
Device operation above or outside of the specified voltage, LPM, temperature, humidity and/or altitude values may decrease oxygen concentration levels.
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Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.