    Uendelig inspirasjon og de jevneste blandinger.

      7000 Series Blender med høy hastighet

      HR3760/00

      Totalvurdering / 5
      Uendelig inspirasjon og de jevneste blandinger.

      Med ProBlend Ultra-teknologi, som gir deg muligheten til å skape det ultimative utvalget av smak og tekstur, og HomeID-appen, som bidrar til å avdekke nye muligheter. Gjør familien fornøyd med alt fra smoothier og supper til sauser og nøttesmør.

      • ProBlend Ultra-teknologi
      • HomeID-appen
      • Hurtigvalgprogrammer
      Oppdag gode oppskrifter og fersk kaffe med HomeID

      Last ned HomeID-appen og oppdag hundrevis av oppskrifter for den nye blenderen din, inkludert friske ideer til drinker, snacks, desserter eller til og med hele måltider. Sunne matvalg har aldri smakt bedre, med enkle, men smakfulle varianter av alle slags familiefavoritter. HomeID har oppskriftene du elsker, fra sunnere sjokoladedesserter til næringsrike hovedretter.

      ProBlend Ultra-teknologi

      ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funksjoner som er spesialdesignet for å fungere perfekt sammen for den ultimate variasjonen av smak og tekstur. Akkurat slik du liker det, hver gang.

      ProBlend Ultra-kanne

      ProBlend Ultra-kannen er designet med enestående ribber for kontinuerlig å lede ingrediensene tilbake i blandingsflyten.

      ProBlend Ultra-motor

      ProBlend Ultra-motoren leverer sterk 1500 W kraft for å drive blandingsflyten og sirkulere alle ingrediensene jevnt.

      ProBlend Ultra-blader

      ProBlend Ultra-bladene er unikt designet med en kombinasjon av et taggete blad for å knuse harde ingredienser i mindre biter, og skarpe kniver for å skjære dem i den fineste tekstur.

      Øyeblikkelig valg med hurtigvalgprogrammer

      Hurtigvalgprogrammer på skjermen er definert med tids- og hastighetsinnstilling, slik at favorittoppskriftene dine er lett tilgjengelige. De inkluderer; smoothie, nøttesmør, dessert, suppe og saus, samt isknusing og rengjøringsfunksjoner.

      Enkel rengjøring med hurtigrengjøringsfunksjon

      Aktiver rengjøringsfunksjonen med en liten mengde vann og oppvaskmiddel, og nyt problemfri rengjøring på bare to minutter. Rengjøringsfunksjonen fjerner selv gjenstridige rester som kakedeig og nøttesmør.

      Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

      Alle avtakbare deler tåler oppvaskmaskin. ProBlend Ultra-kniven er spesielt designet for å forhindre at matpartikler blir fanget under knivene.

      Stor kannekapasitet for familien

      2 L glasskanne med 1,8 L effektiv kapasitet. Så det er nok for hele familien.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        Ja
        Funksjoner
        blanding
        Produkttype
        Blender
        Antall porsjoner
        7
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Forhåndsinnstilt program og vribryter
        Ledningslengde
        1 m
        Ledningsoppbevaring
        Ja
        Teknologi
        ProBlend Ultra-teknologi
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Kannemateriale
        Glass
        Knivmateriale
        rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        22000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Ja
        Oppskriftsbok
        i/t
        Støynivå (standard)
        Lc = 83 dB(A)
        Garanti
        2 år
        Selvrensfunksjon
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        1500
        Spenning
        230
        Frekvens
        50
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        i/t

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Slikkepott
        Inkludert tilbehør 3
        Brukerhåndbok
        Tilknyttet tilbehør 1
        Garantikort
        Relatert tilbehør 2
        Hefte

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja
        Automatisk avslåing
        Ja
        Temperaturindikator
        i/t
        Automatisk knivstopp
        Ja
        Barnesikring
        Nei

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        21,6
        Produktbredde
        16,7
        Produkthøyde
        44,2
        Produktvekt
        4,53
        Emballasjelengde
        27
        Emballasjebredde
        29,3
        Emballasjehøyde
        38,5
        Emballasjevekt
        5,654

      • Varighet

        Veske
        > 90 % resirkulerte materialer
        Brukerhåndbok
        > 98 % resirkulert papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

