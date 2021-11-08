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  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
  • Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk

Daily CollectionProMix stavmikser

HR2534/00

4.8
| (35) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk
Med den kraftfulle motoren og det unike ergonomiske designet gir den nye stavmikseren rask og effektiv miksing med ett knappetrykk. Du kan dermed tilberede sunne hjemmelagde måltider hver dag.
Se alle fordeler

Få hjemmelagde sunne måltider enkelt hver dag

Rask og effektiv miksing med ett knappetrykk

  • Kraftfull

  • Enkel

  • Kraftig

650 W kraftig motor

Med en sterk 650 W motor som gir kraftig miksing av måltidene dine

Sprutdeksel rundt kniven

Sprutdeksel rundt kniven

Den spesielle vifteformen på den nedre delen av stavmikseren garanterer at det ikke spruter eller blir søl når du mikser

Ergonomisk design

Ergonomisk design

Robust og ergonomisk design gjør enheten praktisk og brukervennlig

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

35

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

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