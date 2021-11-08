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30 dagers angrerett
Kraftfull
Enkel
Kraftig
Med en sterk 650 W motor som gir kraftig miksing av måltidene dine
Den spesielle vifteformen på den nedre delen av stavmikseren garanterer at det ikke spruter eller blir søl når du mikser
Robust og ergonomisk design gjør enheten praktisk og brukervennlig
4.8
av 5
35
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix