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Alle serier

  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
  • Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*

Utgått

3000-serienBlender ProBlend-teknologi, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

3
| (2) Anmeldelser
Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*
Designet for å forbedre din daglige blenderbruk. Få drivkraft på 450 W og all ytelsen du trenger for å håndtere alle ingredienser og til og med knuse is. Leverer en jevn konsistens med minimal innsats og på kortest mulig tid.
Se alle fordeler

Unikt ProBlend-system

Jevn blanding uten klumper på 45 sekunder*

  • ProBlend-system

  • 1,9 l maksimal kapasitet

  • 1 l effektiv kapasitet

  • 1 hastighetsinnstilling og pulsfunksjon

  • Plastkanne

Et unikt ProBlend-system sikrer jevn konsistens

Et unikt ProBlend-system sikrer jevn konsistens

Det unike ProBlend-systemet kombinerer 3 teknologier designet for å sikre jevn miksing uten klumper på bare 45 sekunder*. Motoren har en kraft på 450 W og driver miksestrømmen slik at alle ingrediensene sirkulerer jevnt. Den innovative kniven er spesielt utformet for å maksimere skjæreflaten. Kannen er dessuten utformet med unike riller, slik at ingrediensene hele tiden ledes tilbake til miksestrømmen.

Finknuser is på bare 45 sekunder**

Finknuser is på bare 45 sekunder**

Bruk ProBlend-systemet og pulseringsinnstillingen til å finknuse isbiter på bare 45 sekunder**. Perfekt for herlige kalde drikker, smoothier og spesielle desserter.

1 hastighets- + pulsinnstilling å velge mellom

1 hastighets- + pulsinnstilling å velge mellom

Lag mange forskjellige drikker og tilbered favorittmåltidene dine raskt med én hastighets- og pulseringsinnstilling. Bruk den til urter, krydder, grønnsaker og kaffebønner, og knus is for å lage herlige, kalde smoothies.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

23/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekreftet kjøper

Εξαιρετική απόδοση

Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

13/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Δεν θα το πρότεινα

Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .

Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i MAX-modus med forskjellige oppskrifter

  2. Testet PULS-modus med 8 iskuber (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. med et glass på 200 ml