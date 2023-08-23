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Utgått
HR2041/00
ProBlend-system
1,9 l maksimal kapasitet
1 l effektiv kapasitet
1 hastighetsinnstilling og pulsfunksjon
Plastkanne
Det unike ProBlend-systemet kombinerer 3 teknologier designet for å sikre jevn miksing uten klumper på bare 45 sekunder*. Motoren har en kraft på 450 W og driver miksestrømmen slik at alle ingrediensene sirkulerer jevnt. Den innovative kniven er spesielt utformet for å maksimere skjæreflaten. Kannen er dessuten utformet med unike riller, slik at ingrediensene hele tiden ledes tilbake til miksestrømmen.
Bruk ProBlend-systemet og pulseringsinnstillingen til å finknuse isbiter på bare 45 sekunder**. Perfekt for herlige kalde drikker, smoothier og spesielle desserter.
Lag mange forskjellige drikker og tilbered favorittmåltidene dine raskt med én hastighets- og pulseringsinnstilling. Bruk den til urter, krydder, grønnsaker og kaffebønner, og knus is for å lage herlige, kalde smoothies.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Sealover
23/08/2023
Ελλάδα
Bekreftet kjøper
Εξαιρετική απόδοση
Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
toviaz
13/08/2025
Ελλάδα
Δεν θα το πρότεινα
Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .
Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Denne omtalen gjelder Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ
Testet i MAX-modus med forskjellige oppskrifter
Testet PULS-modus med 8 iskuber (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
med et glass på 200 ml