Rapid CombiAir-teknologi tilbereder maten akkurat slik du liker den

Himmelske smaker: Se for deg retter som alltid tilberedes akkurat slik du ønsker, og mange nye oppskrifter du kan utforske. Med Rapid CombiAir-teknologi blir dette realitet! Airfryer Combi med NutriU justerer tilberedningstiden, temperaturen og lufthastigheten automatisk. Velg lav luftstrøm for forsiktig sous vide av biff, tilbered gryteretter sakte og breser kjøtt. Muligheten for høy, lav og dynamisk luftstrøm sørger for at maten alltid er deilig mør på innsiden og er så sprø på utsiden som du foretrekker.