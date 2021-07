12 forhåndsinnstilte programmer for brød, deig og til og med syltetøy

Brødbakemaskinen fra Philips har 12 forhåndsinnstilte programmer som steker perfekte brød, fra fyldige og mettende fullkornshvetebrød til glutenfrie brød, franske og søte varianter. Den lager også nydelig deig til pasta, pizza, bagels, småkaker og annet bakverk – og til og med syltetøy. Uansett hva du skal bake, er det enkelt, siden programmene styrer temperaturen og tiden, slik at du alltid får de beste resultatene. Det finnes til og med spesialinnstillinger for mindre brødformer og et sett med hurtigprogrammer hvis du har liten tid, for steking på dobbelt så rask tid, eller på bare en time.