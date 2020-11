Grillplate med høy temperatur beholder smaken

Den høye temperaturen på den elektriske grillplaten fra Philips bidrar til å beholde all den gode og saftige smaken på maten. Når maten kommer i kontakt med overflaten på grillen, freses og brunes maten, og det dannes en smakfull skorpe som gjør at all den gode smaken blir værende igjen på innsiden.