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  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
  • Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*

Utgått

PowerPro ExpertPoseløs støvsuger

FC9729/09

4.7
| (21) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet

2 Priser

Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
Philips poseløs støvsuger 7000 Series har den høyeste sugeeffekten noensinne. Gjør storrengjøringen enkel med PowerCyclone 8-teknologien og TriActive-munnstykket med tre optimale rengjøringshandlinger i ett.
Se alle fordeler

Allergy H13-filteret fanger opp > 99,9 %** av støv

Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy H13-filter

  • Medfølgende tilbehør

Motor på 900 W for høy sugeeffekt

Motor på 900 W for høy sugeeffekt

Høyeffektiv motor på 900 W med over 50 000 o/min genererer høy sugekraft for en overlegen rengjøring, hver gang.

99,9 % støvoppsamling*** gir deg høy rengjøringsytelse

99,9 % støvoppsamling*** gir deg høy rengjøringsytelse

TriActive+-munnstykket og den sterke sugeeffekten sikrer at du kan suge opp 99,9 % av alt fint støv***.

PowerCyclone 8 gir en langvarig, sterk sugeeffekt

PowerCyclone 8 gir en langvarig, sterk sugeeffekt

PowerCyclone 8-teknologien har en kraftig, virvlende bevegelse for å maksimere luftstrømmen og muliggjøre høyeste sugeeffekt. Superakselerert luftstrøm i det sylindriske kammeret separerer effektivt støv fra luften ved >185 km/t, noe som sikrer sterkere sugeeffekt over lengre tid for plettfrie rengjøringsresultater.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-961326

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

21

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτική κ δυνατή σκούπα..

Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική.

Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sugeeffekt sammenlignet med de ti mest populære poseløse støvsugerne (> EUR 150) i Tyskland i første halvdel av 2019

  2. Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).

  4. Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13.