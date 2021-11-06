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Utgått
900 W
PowerCyclone 8
Allergy H13-filter
Medfølgende tilbehør
Høyeffektiv motor på 900 W med over 50 000 o/min genererer høy sugekraft for en overlegen rengjøring, hver gang.
TriActive+-munnstykket og den sterke sugeeffekten sikrer at du kan suge opp 99,9 % av alt fint støv***.
PowerCyclone 8-teknologien har en kraftig, virvlende bevegelse for å maksimere luftstrømmen og muliggjøre høyeste sugeeffekt. Superakselerert luftstrøm i det sylindriske kammeret separerer effektivt støv fra luften ved >185 km/t, noe som sikrer sterkere sugeeffekt over lengre tid for plettfrie rengjøringsresultater.
Priser
4.7
av 5
21
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Denne omtalen gjelder PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
sugeeffekt sammenlignet med de ti mest populære poseløse støvsugerne (> EUR 150) i Tyskland i første halvdel av 2019
Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13.