FC9557/09
50 % mer sugeeffekt
Philips poseløs støvsuger 5000 Series gir deg grundig og dyp rengjøring med minimal anstrengelse takket være PowerCyclone 7-teknologien og TriActive+ LED-munnstykket med som finner skjult støv.
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Poseløs støvsuger
En svært effektiv motor på 900 W med over 50 000 o/min genererer høy sugeeffekt for en dyp rengjøring hver gang. Registrer deg på Philips.com innen tre måneder etter kjøpsdatoen for å få en gratis motorgaranti på fem år.
PowerCyclone 7-teknologien har en aerodynamisk design for å minimere luftmotstanden og sikre vedvarende sterk sugekraft. Superakselerert luftstrøm i det sylindriske kammeret og unike utløpsblader fjerner effektivt støv fra luften.
TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.
Effektkontrollfunksjonen justerer enkelt sugeeffekten for ulike rengjøringsoppgaver, fra harde gulv til myke møbler.
Kompakt og lett design sikrer at både oppbevaring og løfting av støvsugeren er enkelt. Designet inkluderer håndtak på toppen og foran for enkel bæring.
Støvbeholderen som er enkel å tømme, er utformet for hygienisk avhending med én hånd for å minimere støvskyen.
H13-allergifiltersystemet fanger opp >99,9 % av små støvpartikler – inkludert pollen, pels og støvmidd – ideell for de som lider av allergier. Filtreringsnivået tilsvarer HEPA 13***.
En myk støtfanger og gummihjul beskytter møblene og forhindrer riper på gulvet samtidig som den er enkel å manøvrere rundt i huset.
Miniturbobørsten roterer for å fjerne hår, lo og støv raskt fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.
TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.
Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.
