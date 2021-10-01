Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • 50 % mer sugeeffekt 50 % mer sugeeffekt 50 % mer sugeeffekt
    • Play Pause

      5000 Series Poseløs støvsuger

      FC9557/09

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      50 % mer sugeeffekt

      Philips poseløs støvsuger 5000 Series gir deg grundig og dyp rengjøring med minimal anstrengelse takket være PowerCyclone 7-teknologien og TriActive+ LED-munnstykket med som finner skjult støv.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Poseløs støvsuger

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Se alle
      Dette produktet
      5000 Series
      - {discount-value}

      5000 Series

      Poseløs støvsuger

      total

      recurring payment

      900 W
      PowerCyclone 7
      Allergy H13-filter
      TriActive+ LED-munnstykke
      En svært effektiv motor på 900 W med over 50 000 o/min genererer høy sugeeffekt for en dyp rengjøring hver gang. Registrer deg på Philips.com innen tre måneder etter kjøpsdatoen for å få en gratis motorgaranti på fem år.

      PowerCyclone 7-teknologien har en aerodynamisk design for å minimere luftmotstanden og sikre vedvarende sterk sugekraft. Superakselerert luftstrøm i det sylindriske kammeret og unike utløpsblader fjerner effektivt støv fra luften.

      TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.

      Effektkontrollfunksjonen justerer enkelt sugeeffekten for ulike rengjøringsoppgaver, fra harde gulv til myke møbler.

      Kompakt og lett design sikrer at både oppbevaring og løfting av støvsugeren er enkelt. Designet inkluderer håndtak på toppen og foran for enkel bæring.

      Støvbeholderen som er enkel å tømme, er utformet for hygienisk avhending med én hånd for å minimere støvskyen.

      H13-allergifiltersystemet fanger opp >99,9 % av små støvpartikler – inkludert pollen, pels og støvmidd – ideell for de som lider av allergier. Filtreringsnivået tilsvarer HEPA 13***.

      En myk støtfanger og gummihjul beskytter møblene og forhindrer riper på gulvet samtidig som den er enkel å manøvrere rundt i huset.

      Miniturbobørsten roterer for å fjerne hår, lo og støv raskt fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.

      TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.

      Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Farge
        Mørk kongeblå
        Produkttype
        Poseløs støvsuger
        Støynivå (standard)
        71–77 dB
        Støvkapasitet
        1,5 l
        Garanti
        2 år
        EU-samsvarserklæring
        Ja
        Rekkevidde
        9 m
        Inngangseffekt (IEC)
        899 W
        Inngangseffekt (maks)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Utblåsningsfilter
        HEPA: filtre > 99,9 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtak
        Front og topp
        Effektkontroll
        Ja
        Rørtype
        Todelt teleskoprør i metall
        Hjultype
        Gummi
        Oppbevaring av tilbehør
        Slangeklemme
        Parkeringsstilling
        Vertikal og horisontal
        Teknologi
        PowerCyclone 7
        Ledningslengde
        6 m

      • Design

        Bærekraftig emballasje
        100 % gjenvunne materialer

      • Tilbehør

        Standardmunnstykke
        TriActive+ LED-munnstykke
        Vedlagt tilbehør
        Integrert børste, fugemunnstykke, 3 x AA-batterier
        Ekstra munnstykker
        Munnstykke til møbler, 110 mm, miniturbobørste

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        410 mm
        Produktbredde
        275 mm
        Produkthøyde
        280 mm
        Emballasjelengde
        370 mm
        Emballasjebredde
        300 mm
        Emballasjehøyde
        490 mm
        Emballasjevekt
        9,22 kg
        Produktvekt
        5,3 kg

      • Kompatibilitet

        Tilknyttet tilbehør 1
        Relevant filtervariant FC8010/02

      • Tekniske spesifikasjoner

        Spenning
        220–230 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Clippin

      Finn en reservedel eller et tilbehør

      Gå til deler og tilbehør

      Tilbehør

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • sugeeffekt sammenlignet med PowerPro Active, som ble solgt i 2019 og testet i henhold til IEC 60312. Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN 60312/11/2008.
      • *99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
      • **Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13.

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.