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Utgått
FC9088/01
En grønnere hverdag
Studio er for personer som vil ha ytelsen til en stor støvsuger kombinert med den kompakte utformingen til en liten. Den nye, svært effektive HD-motoren bruker opptil 30 % mindre energi, samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.
EnergyCare
ParquetCare
Svært effektiv motor på 1250 watt HD (High Density) genererer maks. sugeeffekt på 350 watt, noe som betyr at du bruker 30 % mindre energi uten at rengjøringsresultatene blir dårligere.
Dette ergonomisk utformede håndtaket hjelper med å forhindre belastning på håndledd. Det gir mulighet for manøvrering med én hånd uten anstrengelse. Gled deg over enklere rengjøring.
Denne støvsugeren har ikke ett, men to bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt kan flytte støvsugeren rundt hver minste hindring. Med det andre håndtaket på forsiden av apparatet kan du enkelt bære den med deg i oppreist stilling.
Anmeldelser
Sammenlignet med Philips' støvsuger på 2000 watt, Philips' interne måling, 2008.