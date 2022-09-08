ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag

Utgått

StudioStøvsuger med pose

FC9088/01

En grønnere hverdag

Studio er for personer som vil ha ytelsen til en stor støvsuger kombinert med den kompakte utformingen til en liten. Den nye, svært effektive HD-motoren bruker opptil 30 % mindre energi, samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.

Se alle fordeler

Spar 30 % strøm med den svært effektive HD-motoren*

En grønnere hverdag

  • EnergyCare

  • ParquetCare

Ny HD-motor på 1250 watt genererer maks. 350 watt sugeeffekt

Ny HD-motor på 1250 watt genererer maks. 350 watt sugeeffekt

Svært effektiv motor på 1250 watt HD (High Density) genererer maks. sugeeffekt på 350 watt, noe som betyr at du bruker 30 % mindre energi uten at rengjøringsresultatene blir dårligere.

Ergonomisk utformet ComfortControl-håndtak

Ergonomisk utformet ComfortControl-håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket hjelper med å forhindre belastning på håndledd. Det gir mulighet for manøvrering med én hånd uten anstrengelse. Gled deg over enklere rengjøring.

To komfortable bærehåndtak for ekstra brukskomfort

To komfortable bærehåndtak for ekstra brukskomfort

Denne støvsugeren har ikke ett, men to bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt kan flytte støvsugeren rundt hver minste hindring. Med det andre håndtaket på forsiden av apparatet kan du enkelt bære den med deg i oppreist stilling.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Philips' støvsuger på 2000 watt, Philips' interne måling, 2008.