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Utgått
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FC9088/01
Utgått
User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag
Studio er for personer som vil ha ytelsen til en stor støvsuger kombinert med den kompakte utformingen til en liten. Den nye, svært effektive HD-motoren bruker opptil 30 % mindre energi, samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvordan vet jeg at støvposen til Philips-støvsugeren er full?
Når bør jeg skifte filteret på Philips-støvsugeren?
Hvordan og når skal støvposen til Philips-støvsugeren byttes?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene på Philips-støvsugeren?