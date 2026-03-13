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Studio Støvsuger med pose

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StudioStøvsuger med pose

FC9088/01

Studio Støvsuger med pose

Utgått

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Håndbøker og dokumentasjon

User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 27.2 MB
  • 13 March 2026

Studio er for personer som vil ha ytelsen til en stor støvsuger kombinert med den kompakte utformingen til en liten. Den nye, svært effektive HD-motoren bruker opptil 30 % mindre energi, samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.

  • PDF fil
  • 29 March 2026

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