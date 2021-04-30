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Performer Silent
Støvsuger med pose
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Maksimal kraft. Minimal lyd*
Fanger opp mer enn 99,99 %** av støv og allergener
99,9 % støvoppsamling
750 W
TriActive+ LED-munnstykke
Miniturbobørste
750 W motor for kraftig sugeevne
Svært effektiv motor på 750 W gir en kraftig, utmerket rengjøring hver gang.
Nå kan du støvsuge når som helst i stillhet, uten å forstyrre andre
Enheten er konstruert for å ha lavt støynivå, slik at du kan støvsuge stille når som helst uten å forstyrre andre i hjemmet ditt. Sertifisert av Quiet Mark.
Lang rekkevidde på 12 m gjør at den går lenger uten at støpselet trekkes ut
Ekstra lang kabel på 12 meter gir lengre bruk uten at kabelen må kobles fra.
Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert
Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.
Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk
Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.
Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l
Et stort støvkammer på fire liter og universalposer som varer lenge, gir optimal sugeeffekt til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å kaste den forseglede posen uten søl.
TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring
TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.
Miniturbobørste for enkel fjerning av hår og lo fra kjæledyr
Miniturbobørsten fjerner raskt hår, lo og støv fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.
99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat
TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.
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