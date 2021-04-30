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    • Maksimal kraft. Minimal lyd* Maksimal kraft. Minimal lyd* Maksimal kraft. Minimal lyd*

      Performer Silent Støvsuger med pose

      FC8787/09

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Maksimal kraft. Minimal lyd*

      Et rent gulv gir et sunnere hjem. Philips Performer Silent støvsuger med pose har avansert gulvbelysningsteknologi og TriActive+ LED-munnstykke som finner selv det aller fineste støvet.

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      Performer Silent
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      Performer Silent

      Støvsuger med pose

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      Maksimal kraft. Minimal lyd*

      Fanger opp mer enn 99,99 %** av støv og allergener

      • 99,9 % støvoppsamling
      • 750 W
      • TriActive+ LED-munnstykke
      • Miniturbobørste
      750 W motor for kraftig sugeevne

      750 W motor for kraftig sugeevne

      Svært effektiv motor på 750 W gir en kraftig, utmerket rengjøring hver gang.

      Nå kan du støvsuge når som helst i stillhet, uten å forstyrre andre

      Nå kan du støvsuge når som helst i stillhet, uten å forstyrre andre

      Enheten er konstruert for å ha lavt støynivå, slik at du kan støvsuge stille når som helst uten å forstyrre andre i hjemmet ditt. Sertifisert av Quiet Mark.

      Lang rekkevidde på 12 m gjør at den går lenger uten at støpselet trekkes ut

      Lang rekkevidde på 12 m gjør at den går lenger uten at støpselet trekkes ut

      Ekstra lang kabel på 12 meter gir lengre bruk uten at kabelen må kobles fra.

      Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

      Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

      Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.

      Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

      Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

      Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.

      Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l

      Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l

      Et stort støvkammer på fire liter og universalposer som varer lenge, gir optimal sugeeffekt til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å kaste den forseglede posen uten søl.

      TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.

      Miniturbobørste for enkel fjerning av hår og lo fra kjæledyr

      Miniturbobørste for enkel fjerning av hår og lo fra kjæledyr

      Miniturbobørsten fjerner raskt hår, lo og støv fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.

      99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat

      99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat

      TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Munnstykker og tilbehør

        Standardmunnstykke
        TriActive+ LED-munnstykke
        Tilbehør som følger med
        • Fugemunnstykke
        • Lite munnstykke
        • Integrert børste
        Ekstra munnstykke
        Miniturbobørste

      • Design

        Farge
        Isbreblå

      • Vekt og mål

        Produktmål (L x B x H)
        470 x 320 x 280  mm
        Produktvekt
        5,4  kg

      • Bærekraft

        Emballasje
        > 90 % resirkulerte materialer
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Ytelse

        Inngangseffekt (IEC)
        650  W
        Lydnivå
        70  dB
        Inngangseffekt (maks)
        750  W

      • Filtrering

        Støvposetype
        s-bag Ultra Long Performance
        Støvkapasitet
        4  l
        Utblåsningsfilter
        Allergifilter
        Motorfilter
        Mikrofilter

      • Brukervennlighet

        Rørkobling
        ActiveLock
        Rekkevidde
        12  m
        Bærehåndtak
        Topp og front
        Rørtype
        Todelt teleskoprør i metall
        Effektkontroll
        Elektronisk på apparatet
        Ledningslengde
        9  m
        Indikator for full støvbeholder
        Ja
        Hjultype
        Gummi

      Badge-D2C

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      • av alle Philips støvsugere med pose.
      • *fanger opp støv på harde tregulv (IEC62885-2) og filtrerer partikler så små som 0,3 µm, i henhold til EUs energimerke.

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