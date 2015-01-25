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Utgått
FC8473/01
20 % høyere sugeeffekt* for bedre rengjøring
Den nye Philips PowerPro Compact-støvsugeren leverer kraftig og kompromissløs ytelse takket være PowerCyclone 4-teknologien og avansert bøttedesign
1800 W
PowerCyclone 4
Vaskbart HEPA 10-filter
Parkett
PowerCyclone 4-teknologien maksimerer luftstrømmen og ytelsen ved å skille smuss fra luften i én omgang. Det gir forbløffende gode rengjøringsresultater ved hjelp av svært effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i PowerCyclone takket være et rett og jevnt luftinntak. 2) De buede luftpassasjene akselererer luften raskt oppover i det sykloniske kammeret og skiller på denne måten støvet fra luften.
Motoren på 1800 watt genererer maks. 350 watt sugeeffekt for høy ytelse.
Det foldede EPA-filteret har en stor filteroverflate og god filtreringsytelse. Sammen med den virvlende luftstrømmen forhindrer dette at det tilstoppes raskt, og det gir deg bedre og mer langvarige filtreringsresultater.
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3.7
av 5
13
Anmeldelser
ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
Sugeeffekt testet i henhold til internasjonal standard DIN EN 60312/11/2008, testet av det eksterne instituttet for testing SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., januar 2013).