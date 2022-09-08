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Utgått

PowerLifeStøvsuger med pose

FC8326/09

1 pris

Komplett ytelse
Nye Philips PowerLife gir deg komplett rengjøringsytelse takket være det unike TriActive-munnstykket, som er utformet for best mulig støvfjerning.
Se alle fordeler

Mindre energiforbruk

Komplett ytelse

  • TriActive-munnstykke

  • Animal

Turbobørste, perfekt til hjem med dyrehår

Turbobørste, perfekt til hjem med dyrehår

Turbobørsten muliggjør grundig rengjøring av tepper og fjerner enkelt hår og lo. Den roterende børsten inne i munnstykket fjerner aktivt små støvpartikler og dyrehår, noe som resulterer i bedre rengjøringsytelse.

Støvkammer på 3 l og s-bag for langvarig ytelse

Støvkammer på 3 l og s-bag for langvarig ytelse

Støvkammeret på 3 l maksimaliser potensialet til s-bag Classic-støvposen, og sikrer dermed langvarig ytelse.

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium

Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er komfortabelt å bruke og bære. Det todelte teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket høyde.

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679595

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