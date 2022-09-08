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Utgått
FC8326/09
TriActive-munnstykke
Animal
Turbobørsten muliggjør grundig rengjøring av tepper og fjerner enkelt hår og lo. Den roterende børsten inne i munnstykket fjerner aktivt små støvpartikler og dyrehår, noe som resulterer i bedre rengjøringsytelse.
Støvkammeret på 3 l maksimaliser potensialet til s-bag Classic-støvposen, og sikrer dermed langvarig ytelse.
Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er komfortabelt å bruke og bære. Det todelte teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket høyde.
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