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  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag

Utgått

5000 SeriesDampstrykejern

DST5040/80

Laget for ytelse, dag etter dag
For et flott resultat dag etter dag trenger du et strykejern som ikke skuffer deg. Med den ripesikre SteamGlide Plus-strykesålen, svært jevn dampeffekt og integrert kalkrensfunksjon gir dette høykvalitetsstrykejernet deg ytelse som varer.
Se alle fordeler

SteamGlide Plus strykesåle varer fire ganger lenger*

Laget for ytelse, dag etter dag

  • Effekt på 2600 W

  • 45 g/min kontinuerlig damp

  • Dampstøt på 200 g

  • SteamGlide Plus

  • Automatisk sikkerhetsutkobling

Varmes opp raskt med 2600 W

Varmes opp raskt med 2600 W

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Ripesikker strykesåle gir god glid

Ripesikker strykesåle gir god glid

Den spesielle SteamGlide Plus-strykesålen glir jevnt over alle typer stoff. Den har også non-stick-belegg, er ripesikker og er lett å rengjøre.

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips