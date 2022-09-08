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Utgått
DST5040/80
Effekt på 2600 W
45 g/min kontinuerlig damp
Dampstøt på 200 g
SteamGlide Plus
Automatisk sikkerhetsutkobling
Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.
Den spesielle SteamGlide Plus-strykesålen glir jevnt over alle typer stoff. Den har også non-stick-belegg, er ripesikker og er lett å rengjøre.
Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.
Anmeldelser
Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips