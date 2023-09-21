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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Effekt på 2400 W
40 g/min kontinuerlig damp
160 g dampstøt
SteamGlide Plus
Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.
Den spesielle SteamGlide Plus-strykesålen glir jevnt over alle typer stoff. Den har også non-stick-belegg, er ripesikker og er lett å rengjøre.
Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.
4.6
av 5
47
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Hardy451
21/09/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gutes Gerät
Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Tayyab822
13/04/2021
Deutschland
erstaunliche Performance
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Keeperchen
10/04/2021
Deutschland
Philips-ansatt
Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips