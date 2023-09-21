ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag

Utgått

5000 SeriesDampstrykejern

DST5010/10

4.6
| (47) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Laget for ytelse, dag etter dag
For et flott resultat dag etter dag trenger du et strykejern som ikke skuffer deg. Med den ripesikre SteamGlide Plus-strykesålen, svært jevn dampeffekt og integrert kalkrensfunksjon gir dette høykvalitetsstrykejernet deg ytelse som varer.
Se alle fordeler

SteamGlide Plus strykesåle varer fire ganger lenger*

Laget for ytelse, dag etter dag

  • Effekt på 2400 W

  • 40 g/min kontinuerlig damp

  • 160 g dampstøt

  • SteamGlide Plus

Varmes opp raskt med 2400 W

Varmes opp raskt med 2400 W

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Ripesikker strykesåle gir god glid

Ripesikker strykesåle gir god glid

Den spesielle SteamGlide Plus-strykesålen glir jevnt over alle typer stoff. Den har også non-stick-belegg, er ripesikker og er lett å rengjøre.

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

47

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2

21/09/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gutes Gerät

Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

13/04/2021

Deutschland

Deutschland

erstaunliche Performance

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

10/04/2021

Deutschland

Deutschland

Philips-ansatt

Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips