Terms of use IPL Lumea app

Takk for din interesse for Lumea IPL. Dette Philips Lumea IPL-apparatet tilbys av Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederland. Du har full tillatelse til å bruke denne appen til personlig assistanse, men det er noen regler og restriksjoner vi ber deg om å være oppmerksom på.



Denne Appen gjør følgende for deg:



Gir deg informasjon om Philips Lumea-produkter Gjør at du kan kommunisere med Philips i forbindelse med Lumea Hjelper deg å konfigurere apparatet for å få det beste resultatet for hud- og hårfargen din Holder oversikt over forestående behandlinger med en ryddig behandlingsplan Minner deg på forestående behandlinger ved å sende varsler

Vi oppfordrer deg til å lese videre. Ved å bruke Appen godtar du vilkårene som er nevnt nedenfor.



Andre ting du bør vite om denne Appen:



Personvern: Vær oppmerksom på at det er en egen personvernerklæring som gjelder for denne appen. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser erklæringen.



Lisens: Du kan bruke denne appen til formålet som er beskrevet ovenfor.



Tredjeparter: Når du bruker denne Appen, er det mulig at du (også) vil bruke en tjeneste, laste ned programvare eller kjøpe varer som leveres av en tredjepart. Vær oppmerksom på at en slik tredjepart kan ha sine egne gjeldende regler og restriksjoner, adskilt fra disse betingelsene for bruk.



Garantier: Målet vårt er å gi deg en flott app og en god brukeropplevelse av denne. Vi gjør oppmerksom på at vi bare kan levere appen «som den er». Vi kan dessverre ikke garantere noe om appen eller innholdet i den.



Ansvar: Vi har stor tro på appen vår, men det er alltid en mulighet for at ting ikke fungerer som det skal. Hvis det skulle oppstå tilfeller der appen ikke fungerer eller innhold går tapt, beklager vi dette. Vi vet at dette er uheldig, og at det medfører ulemper. Dessverre kan vi ikke påta oss noe ansvar for skader som oppstår som følge av bruken din av appen. VI ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER KJØPSPRISEN FOR APPEN.



Brukerinnhold: Du vil bli bedt om å velge hud- og hårfargen din. Appen anbefaler innstillingene som passer best i forhold til fargene du angir. Appen holder oversikt over tidligere og forestående behandlinger basert på det du har angitt. Dette brukerinnholdet offentliggjøres ikke.



Enheter som er låst opp: Denne appen er ikke ment for bruk på enheter der operativsystemet ikke lenger matcher standarden ("enheter som er låst opp"). Du samtykker i at du ikke kommer til å installere eller bruke appen på en enhet som er låst opp. Hvis du prøver å installere eller bruke appen på en enhet som er låst opp, bryter du disse vilkårene. Dette kan føre til at kontoen din blir deaktivert, uten refusjon, etter Philips’ eget skjønn. Philips er ikke ansvarlig for skader som følge av bruken din av enheter som er låst opp.



Jurisdiksjon: Disse betingelsene for bruk skal styres av og tolkes i henhold til lovgivningen i Nederland, uten hensyn til motstridende lovbestemmelser.



Vi håper du har det gøy!