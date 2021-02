Tjenesteleverandører

Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre. Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:

IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.

Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personopplysninger.

Andre tredjeparter

Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personopplysninger for egne formål. Les personvernerklæringene deres nøye, siden de inneholder informasjon om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

Hvis Philips deler personopplysninger med en tredjepart som bruker dine personopplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personopplysninger.

Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine overføres direkte relatert til den bedriften, til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernmerknad kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personopplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter:

Tredjeparter. Google Assistant, i samsvar med denne personvernerklæringen.

Disse tredjepartene kan levere sine egne tjenester til deg. Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter på forespørsel fra deg og/eller i samsvar med gjeldende lover.

Overføringer på tvers av landegrenser

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i alle land vi har lokaler i, eller der vi engasjerer tjenesteleverandører. Ved å bruke Tjenestene godtar du at det kan overføres informasjon til andre land enn ditt bostedsland som kan ha andre personvernregler. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personopplysninger.

Hvis du befinner deg i EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av personvern i henhold til EØS-standarder. (Den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm].) For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen mener ikke har et tilfredsstillende nivå av personvern, slik som USA, har vi fått på plass egnede tiltak, for eksempel bindende selskapsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler som er vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte oss her.

Du forstår at Google tilbyr sine egne taletjenester til deg, og at du ved å gi ditt samtykke instruerer oss om å dele personopplysningene dine med Google. Google kan behandle personopplysningene dine i andre land enn bostedslandet ditt, og det er ikke sikkert at disse landene tilbyr tilstrekkelig beskyttelse av disse opplysningene. Les Googles personvernerklæring [link] og bruksvilkår [link] for mer informasjon.