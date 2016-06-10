Sonicare For Kids Privacy Notice

Philips Sonicare for Kids-appen («app») gjør det enklere for foreldre å forbedre og følge med på barnas tannpussevaner og gir dem tilpasset informasjon basert på data om barnas tannpuss («tjenester»). Appen bruker personopplysninger som er innhentet eller behandlet av Philips Sonicare for Kids tannbørstehåndtaket med Bluetooth-tilkobling («enhet») og/eller appen. Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine under denne personvernerklæringen er Philips Oral Healthcare, LLC, med adresse 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA («Philips», «vår», «vi» eller «oss»). Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som samles inn eller behandles av appen eller enheten. Hensikten med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg til å forstå personvernpraksisen vår når du bruker tjenestene våre, inkludert opplysningene vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til, samt dine individuelle rettigheter. Les også vår merknad om informasjonskapsler og brukervilkår, som beskriver vilkårene for bruk av tjenestene våre.
Philips Sonicare for Kids-appen («app») gjør det enklere for foreldre å forbedre og følge med på barnas tannpussevaner og gir dem tilpasset informasjon basert på data om barnas tannpuss («tjenester»).
Appen bruker personopplysninger som er innhentet eller behandlet av Philips Sonicare for Kids tannbørstehåndtaket med Bluetooth-tilkobling («enhet») og/eller appen. Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine under denne personvernerklæringen er Philips Oral Healthcare, LLC, med adresse 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA («Philips», «vår», «vi» eller «oss»).
Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som samles inn eller behandles av appen eller enheten. Hensikten med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg til å forstå personvernpraksisen vår når du bruker tjenestene våre, inkludert opplysningene vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til, samt dine individuelle rettigheter.
Les også vår merknad om informasjonskapsler og brukervilkår, som beskriver vilkårene for bruk av tjenestene våre.
Vi mottar og innhenter informasjon og personopplysninger, slik det er inngående beskrevet nedenfor, når vi leverer tjenestene våre, inkludert når du går inn på, laster ned og installerer appen.
Vi mottar og innhenter informasjon og personopplysninger, slik det er inngående beskrevet nedenfor, når vi leverer tjenestene våre, inkludert når du går inn på, laster ned og installerer appen.
Sensitive analysedata Hvis du samtykker, innhenter vi analysedata om barnets tannpussevaner og appbruk, inkludert tannbørste-type (manuell, elektrisk eller Sonicare), opplysninger om tannbørstehåndtaket (modell-nummer, serienummer, fastvareversjon, produsent) samt tannpussens varighet, starttidspunkt og intensitet («tannpussopplysninger»). Vi bruker og/eller samler tannpussopplysningene for analyseformål for å forbedre appen og tjenestene, inkludert å forbedre barnets generelle appopplevelse, spillene og grafikken på appen og enhetens ytelse. Philips påser alltid at tannpussopplysningene behandles i samsvar med gjeldende mekanismer som skal ivareta personvernet. Blant annet knytter Philips tannpuss-opplysningene til en tilfeldig identifikator og erstatter enhver IP-adresse som er forbundet med tannpuss-opplysningene med en generell IP-adresse før opplysningene lagres. Før vi samler inn sensitive opplysninger, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke til dette i henhold til artikkel 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Annet enn det som er oppgitt ovenfor, ber vi deg om å ikke sende eller tilkjennegi noen sensitive personopplysninger (f.eks. personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politisk ståsted, religiøs, filosofisk eller annen tro, helsetilstand, sexliv eller seksuell legning, biometriske eller genetiske kjennetegn, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforeninger) til oss, på eller via appen, eller på noe annet vis. Hvis du ikke gir samtykke til dette, vil ikke Philips behandle tannpussopplysningene på noen måte. I slike tilfeller vil tannpussopplysningene forbli lagret i appen på mobilenheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Opplysningene vil være under din kontroll. Hvis du sletter barnets profil og/eller appen, slettes tannpussopplysningene fra mobilenheten.
Sensitive analysedata
Hvis du samtykker, innhenter vi analysedata om barnets tannpussevaner og appbruk, inkludert tannbørste-type (manuell, elektrisk eller Sonicare), opplysninger om tannbørstehåndtaket (modell-nummer, serienummer, fastvareversjon, produsent) samt tannpussens varighet, starttidspunkt og intensitet («tannpussopplysninger»). Vi bruker og/eller samler tannpussopplysningene for analyseformål for å forbedre appen og tjenestene, inkludert å forbedre barnets generelle appopplevelse, spillene og grafikken på appen og enhetens ytelse. Philips påser alltid at tannpussopplysningene behandles i samsvar med gjeldende mekanismer som skal ivareta personvernet. Blant annet knytter Philips tannpuss-opplysningene til en tilfeldig identifikator og erstatter enhver IP-adresse som er forbundet med tannpuss-opplysningene med en generell IP-adresse før opplysningene lagres.
Før vi samler inn sensitive opplysninger, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke til dette i henhold til artikkel 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Annet enn det som er oppgitt ovenfor, ber vi deg om å ikke sende eller tilkjennegi noen sensitive personopplysninger (f.eks. personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politisk ståsted, religiøs, filosofisk eller annen tro, helsetilstand, sexliv eller seksuell legning, biometriske eller genetiske kjennetegn, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforeninger) til oss, på eller via appen, eller på noe annet vis.
Hvis du ikke gir samtykke til dette, vil ikke Philips behandle tannpussopplysningene på noen måte. I slike tilfeller vil tannpussopplysningene forbli lagret i appen på mobilenheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Opplysningene vil være under din kontroll. Hvis du sletter barnets profil og/eller appen, slettes tannpussopplysningene fra mobilenheten.
Kontoopplysninger Du må opprette en konto for å få tilgang til foreldrekontrollpanelet i appen. Dette kan du gjøre ved å bruke en MyPhilips-konto eller logge på ved å bruke en profil for sosiale medier, inkludert Apple-kontoen din. Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen. Når du oppretter barnets profil, kan du legge inn barnets navn og laste opp / ta et profilbilde. Philips kommer ikke til å behandle slike opplysninger på noen måte. Opplysningene vil forbli lagret i appen på mobilenheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Opplysningene vil være under din kontroll. Hvis du sletter barnets profil og/eller appen, slettes opplysningene fra mobilenheten.
Kontoopplysninger
Du må opprette en konto for å få tilgang til foreldrekontrollpanelet i appen. Dette kan du gjøre ved å bruke en MyPhilips-konto eller logge på ved å bruke en profil for sosiale medier, inkludert Apple-kontoen din. Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen.
Når du oppretter barnets profil, kan du legge inn barnets navn og laste opp / ta et profilbilde. Philips kommer ikke til å behandle slike opplysninger på noen måte. Opplysningene vil forbli lagret i appen på mobilenheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Opplysningene vil være under din kontroll. Hvis du sletter barnets profil og/eller appen, slettes opplysningene fra mobilenheten.
Informasjonskapsler Vi benytter informasjonskapsler, tagger eller liknende typer teknologi («informasjonskapsler») for å drifte, levere, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og innhente informasjon og personopplysninger, inkludert ditt unike brukerenhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten, typen mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen. Vi bruker også disse opplysningene til å vise deg landspesifikt innhold (inkludert informasjon på ditt lokale språk). Før vi bruker informasjonskapsler til analyseformål, ber vi om ditt samtykke til dette.
Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler, tagger eller liknende typer teknologi («informasjonskapsler») for å drifte, levere, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og innhente informasjon og personopplysninger, inkludert ditt unike brukerenhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten, typen mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen. Vi bruker også disse opplysningene til å vise deg landspesifikt innhold (inkludert informasjon på ditt lokale språk).
Før vi bruker informasjonskapsler til analyseformål, ber vi om ditt samtykke til dette.
Opplysninger om rangeringer og anmeldelser Hvis du skriver en anmeldelse eller rangerer appen i appbutikkene, kan vi behandle slik informasjon for å svare på dine kommentarer og spørsmål, forstå følelsene dine når du bruker appen, bli kjent med din generelle opplevelse av appen og merket vårt og bruke denne innsikten til å forbedre appen. Vi kan bare se brukernavnet ditt i appbutikken samt rangeringer, kommentarer og eventuelle andre detaljer du bestemmer deg for å dele med oss eller gjør offentlig tilgjengelig. Med mindre du krever at vi gjør det, kobler vi ikke denne informasjonen til kontolegitimasjonen din eller noen annen informasjon vi har om deg. Når du trenger kundestøtte, kan vi bruke opplysningene dine til å følge opp saken din og veilede deg gjennom kundestøtteprosessen vår i samsvar med avsnittet Kundestøtteopplysninger lenger ned. Vi anser behandlingen av opplysningene dine om rangeringer og anmeldelser for å være basert på en berettiget interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.
Opplysninger om rangeringer og anmeldelser
Hvis du skriver en anmeldelse eller rangerer appen i appbutikkene, kan vi behandle slik informasjon for å svare på dine kommentarer og spørsmål, forstå følelsene dine når du bruker appen, bli kjent med din generelle opplevelse av appen og merket vårt og bruke denne innsikten til å forbedre appen. Vi kan bare se brukernavnet ditt i appbutikken samt rangeringer, kommentarer og eventuelle andre detaljer du bestemmer deg for å dele med oss eller gjør offentlig tilgjengelig. Med mindre du krever at vi gjør det, kobler vi ikke denne informasjonen til kontolegitimasjonen din eller noen annen informasjon vi har om deg. Når du trenger kundestøtte, kan vi bruke opplysningene dine til å følge opp saken din og veilede deg gjennom kundestøtteprosessen vår i samsvar med avsnittet Kundestøtteopplysninger lenger ned. Vi anser behandlingen av opplysningene dine om rangeringer og anmeldelser for å være basert på en berettiget interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.
Kundestøtteopplysninger Når du trenger kundestøtte, kan vi be deg om å oppgi informasjon knyttet til din bruk av tjenestene, inkludert din samhandling med Philips og hvordan vi kan kontakte deg, slik at vi kan gi deg den hjelpen du trenger. Vi drifter og leverer tjenestene våre, og leverer kundestøtte og forbedrer, retter opp og tilpasser tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss. Vi anser behandlingen av kundestøtteopplysningene dine for å være nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, og lovlig i henhold til artikkel 6.1. (b) i forordning (EU) 2016/679. I noen tilfeller anser vi behandlingen av kundestøtteopplysningene dine for å være basert på en berettiget interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.
Kundestøtteopplysninger
Når du trenger kundestøtte, kan vi be deg om å oppgi informasjon knyttet til din bruk av tjenestene, inkludert din samhandling med Philips og hvordan vi kan kontakte deg, slik at vi kan gi deg den hjelpen du trenger. Vi drifter og leverer tjenestene våre, og leverer kundestøtte og forbedrer, retter opp og tilpasser tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.
Vi anser behandlingen av kundestøtteopplysningene dine for å være nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, og lovlig i henhold til artikkel 6.1. (b) i forordning (EU) 2016/679. I noen tilfeller anser vi behandlingen av kundestøtteopplysningene dine for å være basert på en berettiget interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.
Kombinerte opplysninger Vi kan kombinere personopplysningene dine, inkludert kontoopplysninger og informasjonskapsler, med opplysninger samlet inn under din samhandling med og bruk av Philips' digitale kanaler som for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-poster, apper og tilkoblede produkter, inkludert din IP-adresse, informasjons-kapsler, mobilenhetsinformasjon, kommunikasjon som du klikker eller trykker på, steds-informasjon og nettsteder som du besøker. Vi bruker de kombinerte opplysningene til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheten(e) og tjenestene, i tillegg til å utvikle nye produkter og tjenester. I slike tilfeller anser vi behandlingen av de kombinerte opplysningene for å være grunnet på en legitim interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679. Før vi behandler noen sensitive opplysninger for formålene nevnt i dette punktet, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679 og den generelle brasilianske personvernloven (LGPD), føderal lov nr. 13 709/2018. De kombinerte opplysningene utelukker personopplysninger som vedrører barnet. Hvis du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips som kan være relevante for deg basert på innstillingene dine og nettaktiviteten din, kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon og kampanjekommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som for eksempel mobilapper og sosiale medier. Det kan også hende vi analyserer de kombinerte opplysningene for at vi skal kunne skreddersy kommunikasjonen etter dine preferanser og din atferd og gi deg en mer relevant og personlig opplevelse. Før vi sender deg kampanjekommunikasjon, ber vi om ditt samtykke til dette.
Kombinerte opplysninger
Vi kan kombinere personopplysningene dine, inkludert kontoopplysninger og informasjonskapsler, med opplysninger samlet inn under din samhandling med og bruk av Philips' digitale kanaler som for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-poster, apper og tilkoblede produkter, inkludert din IP-adresse, informasjons-kapsler, mobilenhetsinformasjon, kommunikasjon som du klikker eller trykker på, steds-informasjon og nettsteder som du besøker.
Vi bruker de kombinerte opplysningene til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheten(e) og tjenestene, i tillegg til å utvikle nye produkter og tjenester. I slike tilfeller anser vi behandlingen av de kombinerte opplysningene for å være grunnet på en legitim interesse for Philips og lovlig under artikkel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679. Før vi behandler noen sensitive opplysninger for formålene nevnt i dette punktet, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679 og den generelle brasilianske personvernloven (LGPD), føderal lov nr. 13 709/2018.
De kombinerte opplysningene utelukker personopplysninger som vedrører barnet.
Hvis du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips som kan være relevante for deg basert på innstillingene dine og nettaktiviteten din, kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon og kampanjekommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som for eksempel mobilapper og sosiale medier. Det kan også hende vi analyserer de kombinerte opplysningene for at vi skal kunne skreddersy kommunikasjonen etter dine preferanser og din atferd og gi deg en mer relevant og personlig opplevelse. Før vi sender deg kampanjekommunikasjon, ber vi om ditt samtykke til dette.
Tillatelser Appen kan be om din tillatelse for å få tilgang til mobilenhetens lagringskapasitet, sensorer eller andre funksjoner (f.eks. bilder, kamera, Wi-Fi, geografisk posisjon eller Bluetooth). Vi trenger tilgang når det er helt nødvendig for å levere tjenestene som beskrevet nedenfor.
Tillatelser
Appen kan be om din tillatelse for å få tilgang til mobilenhetens lagringskapasitet, sensorer eller andre funksjoner (f.eks. bilder, kamera, Wi-Fi, geografisk posisjon eller Bluetooth). Vi trenger tilgang når det er helt nødvendig for å levere tjenestene som beskrevet nedenfor.
Philips kan videreformidle personopplysningene dine til tredjeparts tjenesteleverandører, forretnings-partnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lover.
Philips kan videreformidle personopplysningene dine til tredjeparts tjenesteleverandører, forretnings-partnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lover.
Tjenesteleverandører Vi samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre. Det kan hende vi deler personopplysningene dine med følgende tjenesteleverandører: Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, overføringstjenester og/eller relatert teknologi som kreves for å kjøre appen eller levere tjenestene. Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass og/eller relatert teknologi som vi trenger for å utføre app-analyser. Philips krever at tjenesteleverandørene beskytter personopplysningene dine på en måte som tilsvarer den graden av beskyttelse vi gir. Vi krever at tjenesteleverandørene våre behandler personopplysningene dine kun i samsvar med våre instruksjoner og bare for de bestemte formålene som nevnt ovenfor for å få tilgang til det minimum av opplysninger som de trenger for å kunne levere en bestemt tjeneste, og for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine. Andre tredjeparter Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler personopplysningene dine til sine egne formål. Hvis Philips deler personopplysninger med tredjeparter som bruker personopplysningene dine til sine egne formål, skal Philips informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldene lovgivning før personopplysningene dine deles. I slike tilfeller ber vi deg om å lese personvernerklæringen deres nøye, da den informerer om tredjepartenes personvernpraksis, inkludert hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem. Iblant selger Philips en virksomhet eller en del av en virksomhet til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan bety at personopplysningene dine som er direkte tilknyttet denne virksomheten, overføres til selskapet som kjøper virksomheten. Alle våre rettigheter og plikter underlagt personvernerklæringen kan fritt overføres av Philips til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, i sammenheng med sammenslåing, oppkjøp, restrukturering eller salg av ressurser, eller ved en lovpålagt handling eller lignende, og vi kan overføre personopplysningene dine til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, enhver etterfølgende enhet eller enhver ny eier. Merk at når du logger på gjennom Facebook-kontoen din via Android, lar du Facebook innhente følgende opplysninger gjennom Facebook SDK: Facebook kan også innhente analyseopplysninger om din bruk av SDK, informasjon om navnet på appen du bruker, datoen da du autoriserte påloggingen og enhver URL tilknyttet påloggingen din. Du kan finne ut mer om hvordan Facebook bruker opplysningene dine, ved å lese Facebooks personvernerklæring. Merk at Facebook-påloggingsfunksjonen er helt valgfri. Vi vil alltid la deg logge på med MyPhilips-kontoen din. Overføringer på tvers av landegrenser Personopplysningene dine kan lagres og behandles i hvilket som helst land som vi har fasiliteter eller benytter tjenesteleverandører i, og ved å bruke tjenestene godkjenner du overføringen (hvis aktuelt) av informasjon til land utenfor ditt bostedsland, som kan ha dataoverføringslover som skiller seg fra lovgivningen i landet ditt. I slike tilfeller kan rettssystemet, rettsforfølgende myndigheter, regulerende myndigheter eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett på tilgang til personopplysningene dine. Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som Europakommisjonen anser for å beskytte personopplysninger i tilstrekkelig grad i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS til land som Europakommisjonen ikke anser for å gi tilstrekkelig beskyttelse, for eksempel USA, har vi iverksatt tilstrekkelige tiltak, for eksempel våre Bindende bedriftsregler for kunders, leverandørers og samarbeidspartneres opplysninger og/eller standardiserte avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte oss her. Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine? Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/-ene som opplysningene ble innhentet for. Kriteriene vi bruker for å bestemme lagringstiden, er blant annet: (i) varigheten av din bruk av appen og tjenestene; (ii) om det finnes lovpålegg som vi er underlagt; eller (iii) om lagring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel med tanke på gjeldende forskrifter for begrensninger, søksmål eller forskriftmessige undersøkelser).
Tjenesteleverandører
Vi samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre.
Det kan hende vi deler personopplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:
Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, overføringstjenester og/eller relatert teknologi som kreves for å kjøre appen eller levere tjenestene.
Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass og/eller relatert teknologi som vi trenger for å utføre app-analyser.
Philips krever at tjenesteleverandørene beskytter personopplysningene dine på en måte som tilsvarer den graden av beskyttelse vi gir. Vi krever at tjenesteleverandørene våre behandler personopplysningene dine kun i samsvar med våre instruksjoner og bare for de bestemte formålene som nevnt ovenfor for å få tilgang til det minimum av opplysninger som de trenger for å kunne levere en bestemt tjeneste, og for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine.
Andre tredjeparter
Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler personopplysningene dine til sine egne formål. Hvis Philips deler personopplysninger med tredjeparter som bruker personopplysningene dine til sine egne formål, skal Philips informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldene lovgivning før personopplysningene dine deles. I slike tilfeller ber vi deg om å lese personvernerklæringen deres nøye, da den informerer om tredjepartenes personvernpraksis, inkludert hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.
Iblant selger Philips en virksomhet eller en del av en virksomhet til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan bety at personopplysningene dine som er direkte tilknyttet denne virksomheten, overføres til selskapet som kjøper virksomheten. Alle våre rettigheter og plikter underlagt personvernerklæringen kan fritt overføres av Philips til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, i sammenheng med sammenslåing, oppkjøp, restrukturering eller salg av ressurser, eller ved en lovpålagt handling eller lignende, og vi kan overføre personopplysningene dine til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, enhver etterfølgende enhet eller enhver ny eier.
Merk at når du logger på gjennom Facebook-kontoen din via Android, lar du Facebook innhente følgende opplysninger gjennom Facebook SDK:
Facebook kan også innhente analyseopplysninger om din bruk av SDK, informasjon om navnet på appen du bruker, datoen da du autoriserte påloggingen og enhver URL tilknyttet påloggingen din. Du kan finne ut mer om hvordan Facebook bruker opplysningene dine, ved å lese Facebooks personvernerklæring. Merk at Facebook-påloggingsfunksjonen er helt valgfri. Vi vil alltid la deg logge på med MyPhilips-kontoen din.
Overføringer på tvers av landegrenser
Personopplysningene dine kan lagres og behandles i hvilket som helst land som vi har fasiliteter eller benytter tjenesteleverandører i, og ved å bruke tjenestene godkjenner du overføringen (hvis aktuelt) av informasjon til land utenfor ditt bostedsland, som kan ha dataoverføringslover som skiller seg fra lovgivningen i landet ditt. I slike tilfeller kan rettssystemet, rettsforfølgende myndigheter, regulerende myndigheter eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett på tilgang til personopplysningene dine.
Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som Europakommisjonen anser for å beskytte personopplysninger i tilstrekkelig grad i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS til land som Europakommisjonen ikke anser for å gi tilstrekkelig beskyttelse, for eksempel USA, har vi iverksatt tilstrekkelige tiltak, for eksempel våre Bindende bedriftsregler for kunders, leverandørers og samarbeidspartneres opplysninger og/eller standardiserte avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte oss her.
Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/-ene som opplysningene ble innhentet for. Kriteriene vi bruker for å bestemme lagringstiden, er blant annet: (i) varigheten av din bruk av appen og tjenestene; (ii) om det finnes lovpålegg som vi er underlagt; eller (iii) om lagring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel med tanke på gjeldende forskrifter for begrensninger, søksmål eller forskriftmessige undersøkelser).
Dine valg og rettigheter Hvis du ønsker å sende oss en forespørsel for å få innsyn i, rette, slette, begrense eller protestere mot behandling av personopplysninger som du tidligere har gitt til oss, eller hvis du ønsker å sende oss en forespørsel for å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad du har rett til slik dataportabilitet etter gjeldende lovgivning), kan du kontakte oss her. Vi vil svare på forespørselen din i henhold til gjeldende lovgivning. I forespørselen din ber vi deg om at du redegjør for hva slags personopplysninger du ønsker å få innsyn i, rette, slette, begrense eller protestere mot behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler om personopplysninger tilknyttet kontoen din, e-posten din eller annen kontoinformasjon som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi kan måtte verifisere identiteten din før vi imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å imøtekomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig. I tilfeller der vi trenger ditt samtykke for å innhente og/eller behandle personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake samtykket, uten at dette påvirker lovligheten til behandlingen som du tidligere har gitt samtykke til. Der hvor vi støtter oss på utøvelsen av en kontrakt for å behandle personopplysningene dine for tjenestenes formål, er det ikke sikkert vi kan levere tjenestene hvis vi ikke mottar opplysningene dine. Hvis du gjør bruk av (enkelte av) valgene og rettighetene dine, kan det hende at du, helt eller delvis, ikke kan bruke tjenestene våre lenger. Når vi behandler personopplysningene dine basert på en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, inkludert når du samhandler med oss for å utøve noen av rettighetene dine, anser vi behandlingen for å være lovlig i samsvar med artikkel 6.1. (c) av forordning (EU) 2016/679.
Dine valg og rettigheter
Hvis du ønsker å sende oss en forespørsel for å få innsyn i, rette, slette, begrense eller protestere mot behandling av personopplysninger som du tidligere har gitt til oss, eller hvis du ønsker å sende oss en forespørsel for å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad du har rett til slik dataportabilitet etter gjeldende lovgivning), kan du kontakte oss her. Vi vil svare på forespørselen din i henhold til gjeldende lovgivning.
I forespørselen din ber vi deg om at du redegjør for hva slags personopplysninger du ønsker å få innsyn i, rette, slette, begrense eller protestere mot behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler om personopplysninger tilknyttet kontoen din, e-posten din eller annen kontoinformasjon som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi kan måtte verifisere identiteten din før vi imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å imøtekomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.
I tilfeller der vi trenger ditt samtykke for å innhente og/eller behandle personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake samtykket, uten at dette påvirker lovligheten til behandlingen som du tidligere har gitt samtykke til. Der hvor vi støtter oss på utøvelsen av en kontrakt for å behandle personopplysningene dine for tjenestenes formål, er det ikke sikkert vi kan levere tjenestene hvis vi ikke mottar opplysningene dine.
Hvis du gjør bruk av (enkelte av) valgene og rettighetene dine, kan det hende at du, helt eller delvis, ikke kan bruke tjenestene våre lenger.
Når vi behandler personopplysningene dine basert på en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, inkludert når du samhandler med oss for å utøve noen av rettighetene dine, anser vi behandlingen for å være lovlig i samsvar med artikkel 6.1. (c) av forordning (EU) 2016/679.
Vi beskytter personopplysningene dine Vi tar vår plikt til å beskytte personopplysningene som du gir til Philips, på alvor, og vi vil beskytte dem mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, offentliggjøring eller tilgang. Philips benytter en rekke ulike sikkerhetsteknologier samt tekniske og organisatoriske tiltak som bidrar til å beskytte opplysningene dine. Derfor implementerer vi blant annet tilgangskontroller og benytter brannmurer og sikkerhetsprotokoller.
Vi beskytter personopplysningene dine
Vi tar vår plikt til å beskytte personopplysningene som du gir til Philips, på alvor, og vi vil beskytte dem mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, offentliggjøring eller tilgang. Philips benytter en rekke ulike sikkerhetsteknologier samt tekniske og organisatoriske tiltak som bidrar til å beskytte opplysningene dine. Derfor implementerer vi blant annet tilgangskontroller og benytter brannmurer og sikkerhetsprotokoller.
Spesialinformasjon til foreldre Det er Philips’ policy å overholde loven når den krever at foreldre eller foresatte gir tillatelse før innsamling, bruk eller offentliggjøring av barns personopplysninger. Vi forplikter oss til å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å aktivt involvere seg i nettaktivitetene og -interessene til barna sine. Hvis foreldre eller foresatte oppdager at deres barn har gitt oss personopplysninger uten foreldrenes eller de foresattes samtykke, skal de kontakte oss her. Hvis vi oppdager at et barn har gitt oss person-opplysninger, sletter vi disse personopplysningene fra registrene våre.
Spesialinformasjon til foreldre
Det er Philips’ policy å overholde loven når den krever at foreldre eller foresatte gir tillatelse før innsamling, bruk eller offentliggjøring av barns personopplysninger. Vi forplikter oss til å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å aktivt involvere seg i nettaktivitetene og -interessene til barna sine.
Hvis foreldre eller foresatte oppdager at deres barn har gitt oss personopplysninger uten foreldrenes eller de foresattes samtykke, skal de kontakte oss her. Hvis vi oppdager at et barn har gitt oss person-opplysninger, sletter vi disse personopplysningene fra registrene våre.
Endringer i denne personvernerklæringen Tjenestene våre kan fra tid til annen endres uten forvarsel. På dette grunnlaget forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst på denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å se gjennom den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Den nye personvernerklæringen gjelder umiddelbart fra publiseringstidspunktet. Hvis du er uenig i den reviderte erklæringen, bør du endre innstillingene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene våre. Ved å fortsette å gå inn på og bruke tjenestene våre etter at disse endringene har trådt i kraft, bekrefter du at du har blitt informert og samtykker til den reviderte personvernerklæringen.
Endringer i denne personvernerklæringen
Tjenestene våre kan fra tid til annen endres uten forvarsel. På dette grunnlaget forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst på denne personvernerklæringen.
Vi oppfordrer deg til å se gjennom den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.
Den nye personvernerklæringen gjelder umiddelbart fra publiseringstidspunktet. Hvis du er uenig i den reviderte erklæringen, bør du endre innstillingene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene våre. Ved å fortsette å gå inn på og bruke tjenestene våre etter at disse endringene har trådt i kraft, bekrefter du at du har blitt informert og samtykker til den reviderte personvernerklæringen.
Kontakt oss I henhold til artikkel 27 i forordning (EU) 2016/679 fungerer Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederland) som vår representant i EU. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker person-opplysningene dine, kan du kontakte oss (inkludert vårt personvernombud og/eller vår representant) her. Eventuelt kan du bruke retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for landet ditt eller regionen din.
Kontakt oss
I henhold til artikkel 27 i forordning (EU) 2016/679 fungerer Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederland) som vår representant i EU.
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker person-opplysningene dine, kan du kontakte oss (inkludert vårt personvernombud og/eller vår representant) her. Eventuelt kan du bruke retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for landet ditt eller regionen din.
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