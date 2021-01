Sonicare For Kids Privacy Notice

Tjenesteleverandører

Vi samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre.

Det kan hende vi deler personopplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:





Leverandører av IT- og skytjenester

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, overføringstjenester og/eller relatert teknologi som kreves for å kjøre appen eller levere tjenestene.

Philips krever at tjenesteleverandørene våre beskytter personopplysninger dine på en måte som tilsvarer den graden av beskyttelse vi gir. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler personopplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de bestemte formålene som nevnt ovenfor for å få tilgang det minimum av opplysninger som de trenger for å kunne levere en bestemt tjeneste og beskytte personopplysningene.



Andre tredjeparter

Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler personopplysningene dine til sine egne formål. Hvis Philips deler personopplysninger med tredjeparter som bruker personopplysningene dine til sine egne formål, skal Philips informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldene lovgivning før personopplysningene dine deles. I slike tilfeller ber vi deg om å lese personvernerklæringen deres nøye, da den informerer om tredjepartenes personvernpraksis, inkludert hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

Iblant selger Philips en virksomhet eller en del av en virksomhet til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan bety at personopplysningene dine som er direkte tilknyttet den virksomheten, overføres til selskapet som kjøper virksomheten. Alle våre rettigheter og plikter underlagt personvernerklæringen kan fritt overføres av Philips til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, i sammenheng med sammenslåing, oppkjøp, restrukturering eller salg av ressurser, eller ved en lovpålagt handling eller lignende, og vi kan overføre personopplysningene til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, enhver etterfølgende enhet eller enhver ny eier.

Overføringer på tvers av landegrenser

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i hvilket som helst land som vi har fasiliteter eller benytter tjenesteleverandører i, og ved å bruke tjenestene godkjenner du overføringen (hvis aktuelt) av informasjon til land utenfor ditt bostedsland, som kan ha dataoverføringslover som skiller seg fra lovgivningen i landet ditt. I slike tilfeller kan rettssystemet, rettsforfølgende myndigheter, regulerende myndigheter eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett på tilgang til personopplysningene dine.

Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som Europakommisjonen anser for å beskytte personopplysninger i tilstrekkelig grad i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS til land som Europakommisjonen ikke anser for å gi tilstrekkelig beskyttelse, for eksempel USA, har vi iverksatt tilstrekkelige tiltak, for eksempel våre Bindende bedriftsregler for kunders, leverandørers og samarbeidspartneres opplysninger og/eller standardiserte avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge koblingen ovenfor eller ved å kontakte oss på privacy@philips.com.



Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/-ene som opplysningene ble innhentet for. Kriteriene vi bruker for å bestemme lagringstiden, er blant annet: (i) varigheten av din bruk av appen og tjenestene, (ii) om det finnes lovpålegg som vi er underlagt, eller (iii) om lagring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel med tanke på gjeldende forskrifter for begrensninger, søksmål eller forskriftmessige undersøkelser).