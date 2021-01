Tjenesteleverandører

Vi samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre Tjenestene våre.

Det kan hende vi deler de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:

Leverandører av IT- og skytjenester

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, overføringstjenester og/eller relatert teknologi som kreves for å kjøre Appen eller levere Tjenestene.

Betaling

Vi samarbeider med WorldPay, en tjenesteleverandør som håndterer og behandler de finansielle opplysningene dine i sammenheng med betalingsfunksjonene i denne Appen, inkludert appbutikker eller andre tredjeparter som behandler betalingen din.

Philips krever at tjenesteleverandørene våre beskytter de personlige opplysningene dine på en måte som tilsvarer den graden av beskyttelse vi gir. Vi krever at tjenesteleverandørene våre behandler personopplysningene dine kun i samsvar med våre instruksjoner og bare for de bestemte formålene som nevnt ovenfor for å få tilgang det minimum av opplysninger som de trenger for å kunne levere en bestemt tjeneste, og for å beskytte sikkerheten til de personlige opplysningene dine.

Andre tredjeparter

Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler de personlige opplysningene dine til sine egne formål. Hvis Philips deler personlige opplysninger med tredjeparter som bruker de personlige opplysningene dine til sine egne formål, skal Philips informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldene lovgivning før de personlige opplysningene dine deles. I slike tilfeller ber vi deg om å lese personvernerklæringen deres nøye, da den informerer om tredjepartenes personvernpraksis, inkludert hvilke personlige opplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

Iblant selger Philips en virksomhet eller en del av en virksomhet til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan bety at de personlige opplysningene dine som er direkte tilknyttet den virksomheten, overføres til selskapet som kjøper virksomheten. Alle våre rettigheter og plikter underlagt personvernerklæringen kan fritt overføres av Philips til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, i sammenheng med sammenslåing, oppkjøp, restrukturering eller salg av ressurser, eller ved en lovpålagt handling eller lignende, og vi kan overføre de personlige opplysningene dine til hvilket som helst av våre tilknyttede selskaper, enhver etterfølgende enhet eller enhver ny eier.

På din etterspørsel kan vi dele de personlige opplysningene dine med følgende tredjeparter:

Delta Dental (kun i USA).

ONVZ (kun i Nederland).

Amazon ( Hvis Amazon DRS er tilgjengelig i ditt land – se mer informasjon nedenfor ).

Disse tredjepartene kan levere sine egne tjenester til deg. Vi kan dele de personlige opplysningene dine med disse tredjepartene på din etterspørsel og/eller i samsvar med gjeldene lovgivning.



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).