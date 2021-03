Vi bruker bare disse opplysningene når vi trenger dem for å levere deg tjenestene, og bare etter at du har gitt eksplisitt samtykke.

Noen ganger er tillatelsen et teknisk forhåndskrav fra operativsystemer på mobile enheter. Da ber appen om tilgang til sensorer eller opplysninger, men vi innhenter ikke slike opplysninger hvis det ikke kreves for å levere apptjenesten til deg, og bare etter at du har gitt samtykke.

Hvem deler vi de personlige opplysningene med?

Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne merknaden om personvern og/eller gjeldende lov.



Tjenesteleverandører

Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre våre tjenester.



Vi kan dele dine personlige opplysninger med følgende tjenesteleverandører:



IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.



Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger som ligner det nivået vi tilbyr, bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor , bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.

Andre tredjeparter

Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Les deres personvernerklæringer nøye ettersom de informerer om deres personvernspraksis, inkludert hva slags personlige opplysninger de samler og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.



Hvis Philips deler personlige opplysninger med en tredjepart som bruker dine personlige opplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personlige opplysninger.



Philips selger noen ganger en bedrift eller en del av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at de personlige opplysningene dine som er direkte relatert til den aktuelle bedriften, overføres til kjøpsselskapet. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper, i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.

Opplysninger om samhandlingen med og bruken av Philips' digitale kanaler, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-post, apper og tilkoblede produkter. Disse opplysningene kan inkludere IP-adresse, informasjonskapsler, enhetsinformasjon, kommunikasjoner du klikker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker.

IT-leverandører Disse leverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene som følger med. Nettskyleverandører Disse leverandørene leverer datalagringstjenester. Philips er forpliktet til å lagre personlige opplysninger i din region med nettskytjenester i Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Master-tjenesteleverandører Disse leverandørene leverer bestemte tjenester for Master, for eksempel calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse leverandørene håndterer finansielle opplysninger i forbindelse med online purchases, your program fee.

