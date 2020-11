Når du samtykker i å dele appdataene for å bidra til å gjøre appen bedre og motta personlig tilpassede tjenester, samler vi inn og behandler appbruksdataene som beskrevet nedenfor. Til dette bruker vi flere tjenesteleverandører som behandler appdataene dine på vegne av oss og i henhold til instruksjoner fra oss. Tjenesteleverandørene våre bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å samle inn opplysninger fra deg.



Adobe Analytics. Denne appen bruker Adobe Analytics, en analysetjeneste ("Adobe Analytics") som leveres av Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier, som er tekstfiler som plasseres i appen din, for å kunne hjelpe appen med å analysere de generelle trafikkmønstrene gjennom appen. Ved å sende informasjonen som genereres av informasjonskapselen, om bruken av appen til Adobe, sørger Adobe for at IP-adressen din anonymiseres før geolokalisering kan brukes, og erstattes av en generisk IP-adresse før den lagres. Adobe bruker denne informasjonen på vegne av Philips til å evaluere bruken din av appen, utarbeide rapporter om appaktivitet for Philips og for å tilby andre tjenester knyttet til appaktivitet og bruken av appen til Philips. Adobe knytter ikke IP-adressen din til noen andre opplysninger som Adobe innehar.





Apptentive. Denne appen bruker Apptentive, en tilbakemeldings- og kommunikasjonstjeneste ("Apptentive") som leveres av Apptentive. Inc. Apptentive bruker en teknologi som minner om en informasjonskapsel, for å kunne gjøre appen i stand til å analysere de generelle trafikkmønstrene og samle inn tilbakemeldingene dine gjennom appen. På vegne av Philips bruker Apptentive informasjon om enheten din (for eksempel produsent, modell og operativsystem), appbruksmønstre og informasjon du velger å oppgi (for eksempel svar på spørreundersøkelser eller tilbakemeldinger) til å tilby tjenester til Philips for å hjelpe dem med å forstå appbruk, tilby kundestøtte og forbedre produktene og tjenestene sine. IP-adressen din anonymiseres før bruk og lagring i Apptentives produkter og tjenester.









Branch Metrics. Denne appen bruker Branch Metrics, en tjeneste som leveres av Branch Metrics. Inc. ("Branch"), for å opprette dype koblinger av brukere i appen, analysere hvordan brukere åpner og bruker appen, og bruker denne innsikten til å forbedre appen. På vegne av Philips behandler Branch informasjon som genereres om bruken din av appen (for eksempel om mobilplattform, tidsangivelse, API-nøkkel (ID for appen), appversjon, enhets-ID, iOS Identifier for Advertising, iOS Identifier for Vendors, Android Advertiser ID, IP-adresse, enhetsmodell, produsent og enhetsoperativsystem, start-/sluttid for økten, mobilnettverkskode og nettverksstatus). Hvis du lastet ned appen ved å klikke på en Philips-annonse på en av plattformene til markedsføringspartnerne våre, for eksempel Facebook, Apple eller Google, og bestemmer deg for å gi samtykke, samler Branch inn annonsemåledata fra den mobile enheten din, inkludert unike identifikatorer og analysedata om annonsen du klikket på, og andre apphendelser (for eksempel informasjon om første gang den ble installert og åpnet samt om appdeling via appens delingsfunksjon). Vi deler annonsemåledataene dine med plattformen vi brukte til annonsen, som deretter bruker dataene til å generere rapporter om hvor effektive annonsene våre er. Dette gjør vi for å forstå hvor effektive annonsekampanjene våre er, og måle engasjement. Ved å samtykke til bruken av Branch godtar du å dele annonsemåledataene dine med plattformen du brukte da du klikket på annonsen, for eksempel Facebook, Apple eller Google, alt etter som, som behandler dataene dine i samsvar med sin aktuelle personvernerklæring (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation , Apple: https://www.apple.com/privacy/, Google: https://policies.google.com/privacy).

Google Firebase. Denne appen bruker Google Firebase, en apputviklertjeneste ("Firebase") som leveres av Google Ireland Ltd. ("Google"). Firebase bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier – SDK-er –, som er tekstfiler som plasseres i appen og nettleseren din. På vegne av Philips bruker Firebase informasjon fra enheten din, for eksempel enhets-ID, IP-adresse, IDFA-en din eller Google Play Services-ID-en din og MAC-adressen din, og erstatter dem med en unik kode. Når du bruker appen, måler vi antallet besøk til appen, hvilke sider du besøker, nettverkstilkoblingen din, innlastingstider og informasjon om når appen krasjer. Vi bruker denne informasjonen til å evaluere og forstå bruken din av appen, til å teste og analysere ytelsen og til syvende og sist til å optimalisere produktene og tjenestene våre.



Vi behandler analysedataene dine for å vise deg det riktige innholdet og sende deg anbefalinger, meldinger i appen og push-varsler. Dette gjør vi for å gi deg en mer personlig tilpasset opplevelse. Vi bruker også informasjonskapsel- og analysedataene til å stille deg spørsmål eller invitere deg til å delta i spørreundersøkelser eller forskningsprosjekter. Når du bestemmer deg for å delta, behandler vi kontolegitimasjonen din, svar, meninger og opplevelser. Vi bruker personopplysningene dine og informasjon til å forbedre tjenestene og utvikle nye produkter for deg innen kjøkkenapparater. Vær oppmerksom på at vi bare behandler analysedataene dine etter at du har gitt samtykke i henhold til artikkel 6.1.(a) i EU-forordning 2016/679.



Hvis du skriver en anmeldelse i en av appbutikkene, gjennomgår vi og behandler kommentarene dine for produktforbedringsformål. Med mindre du krever at vi gjør det, kobler vi ikke disse opplysningene til legitimasjonen din eller noen som helst annen informasjon vi har om deg. Vi kan bare se brukernavnet ditt og kommentarene dine i appbutikken. I dette tilfellet anser vi behandlingen av kundestøtteopplysningene dine for å være basert på en legitim interesse Philips har, og lovlig i henhold til artikkel 6.1. (f) i EU-forordning 2016/679. I tilfeller der du trenger kundestøtte, veileder vi deg gjennom kundestøtteprosessen vår i henhold til avsnittet Kundestøtte nedenfor.