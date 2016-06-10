Lumea IPL App

Denne personvernerklæringen ble sist endret 18. oktober 2022
Philips Lumea IPL-appen hjelper deg med å håndtere hårfjerningsbehandlinger og -mål når du bruker Lumea IPL-enheten («enhet»), og gir deg personlige råd om skjønnhet og hårfjerning («tjenester»).
Denne personvernerklæringen skal hjelpe deg med å forstå personvernpraksisen vår når du bruker tjenestene våre, inkludert hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn opplysningene, og hva vi gjør med dem, i tillegg til dine individuelle rettigheter.
Denne personvernerklæringen gjelder personopplysningene som behandles av appen, og kontrolleres av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller tilknyttede selskaper og datterselskaper («Philips», «våre», «vi» eller «oss»).
Vi behandler personopplysninger slik det beskrives nedenfor når vi tilbyr tjenestene våre, inkludert når du får tilgang til, laster ned og installerer appen. Vi kan behandle disse personopplysningene basert på ditt samtykke eller som etterspurt av deg i henhold til kontraktsmessig nødvendighet, for å drifte, levere, forbedre, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre basert på vår legitime interesse eller for å overholde eventuelle juridiske forpliktelser vi er underlagt. Hvis du ikke vil at vi skal behandle personopplysningene dine, kan det hende at du ikke kan bruke tjenestene.
Basert på dine innstillinger, kan vi sende deg e-post, push-varsler og innhold og meldinger i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til personlig tilpasning.
Før vi samler inn sensitive personopplysninger, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke. Alt etter hva du velger, kan du trygt lagre dine detaljer om skjønnhet og hårfjerning på kontoen din, slik at du enkelt kan lagre dem på nytt hvis du installerer appen på en annen enhet.
For å kunne tilby noen av de personlige tjenestene i appen, bruker vi maskinlæringsalgoritmer / kunstig intelligens. Vi har en etisk forpliktelse til å sikre at tjenestene som utføres av algoritmene, fungerer så nøyaktig som mulig, og dermed begrense eventuelle feil, partiskhet, diskriminering eller andre risikoer for rettighetene og frihetene dine. For å kunne gjøre dette må vi kanskje behandle en del av de personlige dataene du oppgir, for å kunne forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og ytelsen til algoritmene som er innebygd i disse tjenestene. Vi vil alltid pseudonymisere, aggregere eller anonymisere dataene dine før vi bruker dem til slike formål, og i så fall vil vi stole på vår legitime interesse for å utføre vitenskapelig forskning for å forbedre algoritmene, samtidig som du sørger for at slik interesse ikke oppveies av noen innvirkning på rettighetene og frihetene dine. Men når det ikke er mulig for oss å tilstrekkelig pseudonymisere dine personlige data, varsler vi deg og får ditt uttrykkelige samtykke før du bruker dine personlige data for slike forbedringsformål.
Basert på dine innstillinger, kan vi sende deg e-post, push-varsler og innhold og meldinger i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til personlig tilpasning.
Personopplysningene vi samler, inn kan omfatte ditt brukernavn, navn, e-postadresse, land, språk, passord og demografisk informasjon som kjønn (valgfritt). Vi behandler også informasjon om hvordan du bruker appen, inkludert økter, pålogging og autentiseringsdetaljer som vi bruker til å administrere kontoen din. Hvis du velger å logge deg på via sosiale medier, kan de personlige opplysningene vi samler inn, omfatte den offentlige profilen din (f.eks. profilbilde, identifisering, kjønn, profillenke, bursdag, hjemmeside og sted) og e-post for bekreftelseformål. I dette tilfellet kan leverandøren av de sosiale mediene samle inn informasjon basert på at du bruker appen og logger på ved hjelp av sosiale medier-kontoen din. Les personvernerklæringen fra leverandøren av de sosiale mediene du bruker (f.eks. Facebook, Google eller Apple) for å lære mer om personvernpraksisen deres. Tidligere versjoner av appen gjorde det mulig for deg å bruke Facebook SDK for pålogging, noe som gjør at Facebook kan behandle følgende informasjon: Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen din og tilby tilpassede tjenester. Du kan bruke kontoen din til å logge deg trygt på appen. Hvis du oppretter en Philips-konto for å logge inn på appen, sender vi deg en velkomst-e-post for å bekrefte brukernavnet og passordet ditt, for å kommunisere med deg om spørsmål du har, og for å sende deg tjenesterelaterte annonseringer eller direkte markedsføringkommunikasjon hvis du har gitt samtykke til det. Du kan også bruke Philips-kontoen til å bestille eller registrere et produkt eller en tjeneste fra Philips, delta i en kampanje eller et spill, delta i aktiviteter på sosiale medier som er relatert til en Philips-kampanje (for eksempel likerklikk eller delinger), og delta i produkttester eller undersøkelser.
Vi samler inn dine personopplysninger når du oppretter en konto. Du kan logge på appen med en Philips-konto eller ved å bruke en profil på sosiale medier, inkludert en Apple-konto.
Les Facebooks personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Facebook bruker slik informasjon. Facebook kan behandle slik informasjon utenfor ditt bostedsland, hvilket kan føre til manglende beskyttelse av personopplysninger i henhold til EU-direktivet 2016/679.
Personopplysningene vi samler, inn kan omfatte ditt brukernavn, navn, e-postadresse, land, språk, passord og demografisk informasjon som kjønn (valgfritt). Vi behandler også informasjon om hvordan du bruker appen, inkludert økter, pålogging og autentiseringsdetaljer som vi bruker til å administrere kontoen din.
Hvis du velger å logge deg på via sosiale medier, kan de personlige opplysningene vi samler inn, omfatte den offentlige profilen din (f.eks. profilbilde, identifisering, kjønn, profillenke, bursdag, hjemmeside og sted) og e-post for bekreftelseformål. I dette tilfellet kan leverandøren av de sosiale mediene samle inn informasjon basert på at du bruker appen og logger på ved hjelp av sosiale medier-kontoen din. Les personvernerklæringen fra leverandøren av de sosiale mediene du bruker (f.eks. Facebook, Google eller Apple) for å lære mer om personvernpraksisen deres.
Tidligere versjoner av appen gjorde det mulig for deg å bruke Facebook SDK for pålogging, noe som gjør at Facebook kan behandle følgende informasjon:
Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen din og tilby tilpassede tjenester. Du kan bruke kontoen din til å logge deg trygt på appen. Hvis du oppretter en Philips-konto for å logge inn på appen, sender vi deg en velkomst-e-post for å bekrefte brukernavnet og passordet ditt, for å kommunisere med deg om spørsmål du har, og for å sende deg tjenesterelaterte annonseringer eller direkte markedsføringkommunikasjon hvis du har gitt samtykke til det. Du kan også bruke Philips-kontoen til å bestille eller registrere et produkt eller en tjeneste fra Philips, delta i en kampanje eller et spill, delta i aktiviteter på sosiale medier som er relatert til en Philips-kampanje (for eksempel likerklikk eller delinger), og delta i produkttester eller undersøkelser.
Hvis du samtykker til dette, vil du hjelpe oss med å forbedre appen og de tilknyttede produktene (så vel som å utvikle nye, personlige helseløsninger for deg!) basert på dataene vi observerer og innhenter når du bruker tjenestene våre. Vi kan også bruke disse innsiktene til å forbedre tilpasningen av tjenestene våre. Dataene som behandles, inkluderer data du oppgir når du bruker appen, mobilenhetsidentifikatorer, økt- og bruksdata, operativsystem, modell, nettverkinformasjon og (maskerte) IP-adresser og appinformasjon, for eksempel appnavn, versjon, bruk og hendelser, besøkte sider og øktinformasjon. Vi kan bruke informasjonskapsler, koder og/eller lignende teknologier, og bruke tjenesteleverandører som behandler dine opplysninger på våre vegne og basert på våre instruksjoner. Vi kan kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til statistikk, analyse og personlig tilpasning. Du finner flere detaljer under appinnstillingene.
Hvis du samtykker til dette, vil du hjelpe oss med å forbedre appen og de tilknyttede produktene (så vel som å utvikle nye, personlige helseløsninger for deg!) basert på dataene vi observerer og innhenter når du bruker tjenestene våre. Vi kan også bruke disse innsiktene til å forbedre tilpasningen av tjenestene våre. Dataene som behandles, inkluderer data du oppgir når du bruker appen, mobilenhetsidentifikatorer, økt- og bruksdata, operativsystem, modell, nettverkinformasjon og (maskerte) IP-adresser og appinformasjon, for eksempel appnavn, versjon, bruk og hendelser, besøkte sider og øktinformasjon. Vi kan bruke informasjonskapsler, koder og/eller lignende teknologier, og bruke tjenesteleverandører som behandler dine opplysninger på våre vegne og basert på våre instruksjoner. Vi kan kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til statistikk, analyse og personlig tilpasning. Du finner flere detaljer under appinnstillingene.
Vi behandler informasjon fra mobilenheten din og bruker informasjonskapsler, koder, piksler eller lignende teknologier («informasjonskapsler») for å levere tjenestene våre. Våre informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og samle inn informasjon og personopplysninger i samsvar med denne erklæringen. Informasjonen vi behandler, kan omfatte dine mobilenhetsdata (for eksempel unike identifikatorer, økt- og bruksdata, operativsystem, modell, operatør, nettverkinformasjon og IP-adresser) og appinformasjon (for eksempel appnavn, versjon, bruk og hendelser, besøkte sider og øktinformasjon). Vi kan også bruke denne informasjonen til å vise deg landsspesifikt innhold (inkludert informasjon på ditt lokale språk).
Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampanjer som kan være relevante for deg basert på preferanser og atferd på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. Vi kan analysere og kombinere personopplysningene dine for å gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din. Du kan når som helst velge bort og stoppe abonnementet på slik kommunikasjon.
Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampanjer som kan være relevante for deg basert på preferanser og atferd på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. Vi kan analysere og kombinere personopplysningene dine for å gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din. Du kan når som helst velge bort og stoppe abonnementet på slik kommunikasjon.
Vi kan invitere deg til å ta undersøkelser eller delta i forskningsstudier. De personlige dataene vi samler inn, inkluderer dine svar, som kan relatere til din mening og erfaring når du samhandler med våre tjenester eller tredjepartstjenester, samt informasjon om dine skjønnhets- og hårfjerningsrutiner eller om andre personlige helseemner. Vi kan behandle dine undersøkelsedata i kombinasjon med analyseinformasjonen vi samler inn når du bruker appen. Vi bruker disse dataene til å få en forståelse av brukerne våre og bruker denne innsikten til å forbedre appene og tjenestene våre for Philips' skjønnhetsdomene. For å gjøre dette analyserer og aggregerer vi dine opplysninger og svar. Vi kan kjøre noen av disse prosjektene på anonym basis, og i så fall samler vi ikke inn noen personopplysninger. Når du blir med i disse prosjektene, vil du uansett motta tilleggsinformasjon om hvordan dataene dine håndteres.
Vi kan be om tilbakemelding om din erfaring med Lumea. I noen tilfeller vil vi be om tillatelsen din til å publisere ditt navn og din tilbakemelding i appen for å hjelpe andre brukere. Vi ber deg om å ikke sende eller avsløre sensitive personlige opplysninger, for eksempel personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse, filosofiske eller andre overbevisninger, helse, sexliv eller seksuell orientering, biometrikk eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforening til oss, med mindre vi ber om dette. Du kan når som helst be oss slette tilbakemeldingen din.
Du kan gi oss informasjon om din bruk av tjenestene våre, inkludert kommunikasjonen din med Philips og hvordan vi kontakter deg, slik at vi kan gi deg kundestøtte. Vi drifter og leverer tjenestene våre, inkludert kundestøtte samt forbedring, oppretting og tilpasning av tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.
Vi kan kombinere dine personlige opplysninger, inkludert kontodata, andre opplysninger fra deg, enhetsdata, informasjonskapsler, posisjonsdata, opplysninger samlet under din kommunikasjon med og bruk av digitale kanaler fra Philips, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-poster, apper og tilkoblede produkter, IP-adresse, informasjonskapsler, informasjon om enheten, kommunikasjon du klikker eller trykker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker. Alt etter hva du velger, kan vi analysere dine kombinerte data for å gi deg tjenestene, for eksempel for å gi deg innsikt i dine hårfjerningsbehandlinger og levere personlig innhold, meldinger og tips i samsvar med denne erklæringen. Vi kan også bruke disse dataene til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen og tjenestene, samt til å utvikle nye produkter og tjenester i skjønnhetsdomenet.
Hvis du skriver en anmeldelse eller vurderer appen i appbutikkene, kan vi behandle slik informasjon for å svare på dine kommentarer og spørsmål, forstå hvordan du føler deg når du bruker appen og bli kjent med din generelle oppfatning av appen og merkevaren vår. Vi kan også bruke denne innsikten til å forbedre appen. Vi kan bare se brukernavnet, vurderingene, kommentarene og de andre detaljene du bestemmer deg for å dele med oss eller gjøre offentlig tilgjengelig. Med mindre du krever at vi gjør det, knytter vi ikke disse opplysningene til kontoinformasjonen din eller noen annen informasjon vi har fra deg. Når du trenger kundestøtte, kan vi bruke opplysningene dine til å følge opp saken din og veilede deg gjennom vår kundestøtteprosess i samsvar med denne erklæringen.
Du kan når som helst blokkere eller tilbakekalle disse tillatelsene under innstillingene for operativsystemet.
Appen kan be om tillatelse til å få tilgang til lagringskapasiteten, sensorene eller andre funksjoner på mobilenheten. Vi ber om tilgang når det er helt nødvendig for å levere tjenestene som er beskrevet nedenfor.
I noen tilfeller kan operativsystemet be om tillatelser som mobilenheten trenger av tekniske årsaker, men som ikke kontrolleres eller brukes av Philips. Vi vil ikke samle inn data knyttet til slike tillatelser med mindre det er nødvendig for å levere tjenestene våre i samsvar med denne erklæringen.
Du kan når som helst blokkere eller tilbakekalle disse tillatelsene under innstillingene for operativsystemet.
Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov. Tilknyttede selskaper Vi kan dele dataene dine med andre Philips-enheter som er en del av Philips-gruppen. Noen Philips-enheter kan for eksempel hjelpe oss med å administrere appinfrastrukturen eller behandle henvendelser. Bare personer som må ha tilgang til dataene dine for å gjøre jobben sin, vil behandle dataene dine. Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre appen vår. Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører: Andre tredjeparter Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler din informasjon eller personlige opplysninger for egne formål. Les personvernerklæringene deres nøye, siden de inneholder informasjon om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem. Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine som er direkte relatert til den bedriften, overføres til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.
Tjenesteleverandører
Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler personopplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personopplysninger.
Hvis Philips deler informasjon eller personlige opplysninger med en tredjepart som bruker dine personlige opplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personlige opplysninger.
Når loven krever det, eller som nødvendig for å beskytte våre rettigheter, kan vi dele dine data med offentlige og statlige myndigheter.
Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.
Tilknyttede selskaper
Vi kan dele dataene dine med andre Philips-enheter som er en del av Philips-gruppen. Noen Philips-enheter kan for eksempel hjelpe oss med å administrere appinfrastrukturen eller behandle henvendelser. Bare personer som må ha tilgang til dataene dine for å gjøre jobben sin, vil behandle dataene dine.
Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre appen vår. Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:
Andre tredjeparter
Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler din informasjon eller personlige opplysninger for egne formål. Les personvernerklæringene deres nøye, siden de inneholder informasjon om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.
Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine som er direkte relatert til den bedriften, overføres til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.
Dine personopplysninger kan lagres og behandles i alle land hvor vi har lokaler eller hvor vi har ansatt tjenesteleverandører. Ved å bruke tjenestene godtar du at opplysninger overføres (hvis relevant) til land utenfor landet du bor i, som kan ha personvernregler som er forskjellige fra landet du bor i. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personopplysninger.
Hvis du befinner deg i EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av personvern i henhold til EØS-standarder. (Den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her).
For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen anser å ikke ha dette, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende forretningsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte de personlige opplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge koblingen ovenfor eller ved å kontakte oss her.
Dine personopplysninger kan lagres og behandles i alle land hvor vi har lokaler eller hvor vi har ansatt tjenesteleverandører. Ved å bruke tjenestene godtar du at opplysninger overføres (hvis relevant) til land utenfor landet du bor i, som kan ha personvernregler som er forskjellige fra landet du bor i. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personopplysninger.
Vi beholder de personlige opplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålene som opplysningene ble samlet inn for. Kriteriene som blir brukt for å bestemme lagringsperioden, omfatter (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpliktelse eller (iii) om lagringen er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (f.eks. i henhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettstvister eller forskriftsmessige undersøkelser).
Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personopplysninger som du tidligere har gitt oss, eller vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataportabilitet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss her. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lov.
I forespørselen din må du klargjøre hvilke personopplysninger du ønsker å få tilgang til, rette på, slette, begrense eller motsette deg behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler vedrørende personopplysninger knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon, som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kontrollere identiteten din før vi eventuelt imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.
Hvis vi ikke får behandle dataene dine for å tilby tjenestene våre som beskrevet i våre vilkår, kan det hende vi ikke kan levere tjenestene våre. Der vi baserer oss på våre legitime interesser, sørger vi for at behandlingen ikke veier tyngre enn dine interesser og rett til personvern. Der vi baserer oss på samtykke, kan du trekke dette tilbake når som helst. Dette har ikke innvirkning på lovligheten av behandlinger gjort før du trakk tilbake samtykket.
Hvis du utøver (enkelte av) dine valg og rettigheter, kan det hende at du, helt eller delvis, ikke kan bruke tjenestene våre lenger.
Vi ser alvorlig på ansvaret vi har for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å kunne beskytte opplysningene dine. Vi implementerer blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller til dette formålet.
Vi ser alvorlig på ansvaret vi har for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å kunne beskytte opplysningene dine. Vi implementerer blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller til dette formålet.
Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha en aktiv rolle i barnas aktiviteter og -interesser på Internett.
Hvis en forelder eller foresatt blir klar over at vedkommendes barn har oppgitt personlige opplysninger til oss uten deres samtykke, må de ta kontakt med oss her. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn har oppgitt personopplysningene sine til oss, sletter vi opplysningene hans/hennes fra lagringstjenestene våre.
Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha en aktiv rolle i barnas aktiviteter og -interesser på Internett.
Fra tid til annen kan tjenestene våre endres uten forvarsel. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i denne personvernerklæringen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å regelmessig lese gjennom de siste versjonene av denne personvernerklæringen.
Den nye personvernerklæringen trer i kraft umiddelbart ved offentliggjøring. Hvis du ikke godtar den nye versjonen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene. Hvis du fortsetter å åpne eller bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, anerkjenner du at du har blitt informert om oppdateringene i personvernerklæringen.
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker personopplysningene dine, kan du kontakte oss (inkludert personvernombudet og/eller -representanten) her. Alternativt kan du benytte deg av retten til å klage hos tilsynsmyndigheten i landet eller regionen din
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederland
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.