Lumea IPL-appen leverer tjenester som hjelper deg med å opprette behandlingsplaner og målsettinger relatert til hårfjerning, til å sende deg påminnelser slik at du kan holde tritt med behandlingsplanen din, til å sende deg personlig tilpassede brukertips basert på fremdriften din, og til å følge med på fremdriften din og bruken din av Lumea-enheten, samt andre tjenester (tjenester) til brukere over hele verden. Denne personvernmerknaden er ment for å hjelpe deg med å forstå personvernpraksisen vår når du bruker våre tjenester, inkludert hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn opplysningene, og hva vi gjør med dem, i tillegg til dine individuelle rettigheter.



Lumea IPL-appen bruker personlige opplysninger som er innhentet eller behandlet av mobilappen Lumea IPL (app).



Denne personvernmerknaden gjelder de personlige opplysningene som samles inn eller behandles av appen, og kontrolleres eller reguleres av Koninklijke Philips N.V. eller tilknyttede selskaper og datterselskaper (Philips, våre, vi, oss).



Les også merknaden vår om informasjonskapsler og vilkår for bruk, som beskriver vilkårene for bruk av Tjenestene våre.

Hvilke personlige opplysninger som samles inn, og til hvilke formål



Vi mottar eller samler inn personlige opplysninger, som beskrevet i detalj nedenfor, når vi tilbyr våre tjenester, inkludert når du får tilgang til, laster ned, installerer appen, eller bruker tjenestene våre. Vi kan bruke disse personlige opplysningene til å utføre de tjenestene som er forespurt av deg som en avtalefestet nødvendighet, for å drive, tilby, forbedre, tilpasse, støtte og markedsføre våre tjenester basert på vår legitime interesse, eller for å overholde en lovlig forpliktelse som vi kan være underlagt. Hvis du ikke vil at vi skal samle inn og behandle dine personlige opplysninger, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke tjenestene.



Sensitive personlige opplysninger



Før vi samler sensitive personlige opplysninger, informerer vi deg og ber om ditt eksplisitte samtykke. Disse dataene inkluderer hårfarge og hudfarge. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, uten å påvirke lovligheten til behandlingen på grunnlag av samtykket du ga før du trakk tilbake samtykket ditt.



Sensitive personlige opplysninger



Vi ber deg om at du ikke sender oss og ikke avslører sensitive personlige opplysninger (f.eks. personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller gjennom appen eller på annen måte til oss.



Kontoopplysninger



Vi samler dine personlige opplysninger når du oppretter en konto. Du kan logge inn på appen ved hjelp av en MyPhilips-konto eller via profilen din i sosiale medier. De personlige opplysningene vi samler inn kan inkludere brukernavn, profilbilde, navn, e-postadresse, kjønn, bursdag/alder, land, språk, siste tweet, profiladresse, profilen din i sosiale medier, plassering og passord.



De personlige opplysningene som samles inn, brukes til å opprette og administrere kontoen din. Du kan bruke kontoen din for å sikkert logge inn på appen. Hvis du oppretter en MyPhilips-konto for å logge på appen, vil vi sende deg en velkomst-e-post for å bekrefte brukernavnet og passordet ditt, kommunisere med deg om forespørslene dine, sende deg utelukkende tjenesterelaterte kunngjøringer, eller sende markedsføring hvis du har oppgitt at du ønsker det. Du kan også bruke MyPhilips-kontoen til å bestille et produkt eller en tjeneste fra Philips, delta i en kampanje eller et spill, delta i aktiviteter på sosiale medier som er relatert til en Philips-kampanje (for eksempel likerklikk eller delinger), og delta i produkttester eller undersøkelser.



Facebook



Vi bruker Facebook-pålogging. Dette gjør det mulig for deg å logge deg på appen med Facebook-opplysningene dine. Philips innhenter Facebook-opplysningene, navnet, e-postadressen og bildet som er knyttet til Facebook-kontoen din. Facebook innhenter også visse opplysninger når du bruker Facebook-påloggingen din:



Konfigurasjonsdata: Etter at en bruker har logget seg på, ber SDK regelmessig om å håndtere levetiden til tilgangstokenet automatisk.

Etter at en bruker har logget seg på, ber SDK regelmessig om å håndtere levetiden til tilgangstokenet automatisk. Feilinformasjon: SDK registrerer feilinformasjon, inkludert ved initialisering av SDK, som kan inneholde en bruker-ID for personer som er logget på Facebook.

SDK registrerer feilinformasjon, inkludert ved initialisering av SDK, som kan inneholde en bruker-ID for personer som er logget på Facebook. Korttidsdata: SDK måler brukeraktivitet for å håndtere svindel og misbruk. Disse dataene beholdes bare i en kort periode for de som ikke er logget på Facebook.

Du kan finne ut mer om hvordan Facebook bruker informasjon ved å lese deres retningslinjer for personvern (tilgjengelig på Internett på følgende adresse: facebook.com/about/privacy).



Andre oppgitte opplysninger



Disse opplysningene inkluderer hårfarge og hudfarge, innstillinger for varsler, logg over behandlinger, målsettinger, bruk av Lumea-enheten og svar på spørreundersøkelser.



Opplysningene som innhentes, brukes til å hjelpe deg med å opprette behandlingsplaner og målsettinger, til å sende deg påminnelser slik at du kan holde tritt med behandlingsplanen din, til å sende deg personlig tilpassede brukertips basert på fremdriften din og til å hjelpe deg å følge med på fremdriften og bruken din av Lumea-enheten. Vi gjør dette ved å sende deg push-varsler via appen eller på e-post.



Informasjonskapsler



Vi bruker informasjonskapsler, tags eller lignende teknologier for å betjene, gi, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og samle inn dine personlige opplysninger, inkludert ditt enhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten din, typen mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen.



For ytterligere informasjon om bruk av informasjonskapsler eller annen lignende teknologi som brukes i denne appen kan du lese vår merknad om informasjonskapsler.



Plasseringsopplysninger



Når du gir oss tilgang til stedsopplysningene dine, kan vi hente inn opplysninger om den geografiske posisjonen til mobilenheten din. Du kan blokkere geolokalisering gjennom innstillingene til appen eller mobilenheten.



Når du bruker funksjonen Finn en Philips-butikk i nærheten på siden for forbrukerstøtte, blir du bedt om å dele opplysninger om plasseringen din med Philips. Hvis du bruker stedsfunksjonen vår, får du basert på stedsopplysningene dine veibeskrivelsen til nærmeste butikk eller kontaktinformasjon om forbrukerstøtten i landet ditt.



Transaksjonsinformasjon



Hvis du betaler for tjenestene våre, kan vi motta informasjon og bekreftelser, for eksempel betalingskvitteringer, inkludert informasjon og bekreftelser fra appbutikker eller andre tredjeparter som behandler betalingen din.



Kundestøtte



Du kan gi oss informasjon om din bruk av tjenestene våre, inkludert samspillet ditt med Philips, og hvordan vi kontakter deg, slik at vi kan gi deg kundestøtte. Vi drifter og leverer tjenestene våre, inkludert å gi kundesupport, og forbedre, fikse og tilpasse tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.



Kombinerte opplysninger



Vi kan kombinere dine personlige opplysninger, inkludert kontodata, andre opplysninger fra deg, informasjonskapsler, posisjonsdata, opplysninger samlet under ditt samspill med og bruk av Philips digitale kanaler, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-post, apper og tilkoblede produkter, IP-adresse, informasjonskapsler, informasjon om enheten, kommunikasjon du klikker eller trykker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker.



De kombinerte opplysningene analyseres og brukes for å gi deg tjenester som å hjelpe deg med å opprette behandlingsplaner og målsettinger, til å sende deg påminnelser slik at du kan holde tritt med behandlingsplanen din, til å sende deg personlig tilpassede tips basert på fremdriften din og til å hjelpe deg å følge med på fremdriften og bruken din av Lumea-enheten. Vi kan også bruke dem til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheten og tjenestene, i tillegg til å utvikle nye produkter og tjenester.



Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer som kan være relevante for deg basert på dine preferanser og oppførsel på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler. For å kunne skreddersy kommunikasjonen til dine preferanser og din atferd og gi deg en mer relevant og personlig opplevelse kan vi analysere og kombinere dine personlige opplysninger. Du kan reservere deg mot og melde deg av slik kommunikasjon når som helst.



Tillatelser



Appen kan be om å få tilgang til telefonen, sensorer (f.eks. kamera, Wi-Fi, geografisk posisjon eller Bluetooth) eller andre opplysninger (f.eks. bilder, agendaer eller kontakter) på mobilenheten din.



Vi bruker bare disse opplysningene når vi trenger dem for å levere deg tjenestene, og bare etter at du har gitt eksplisitt samtykke.

Noen ganger er tillatelsen et teknisk forhåndskrav fra operativsystemer på mobile enheter. Da ber appen om tilgang til sensorer eller opplysninger, men vi innhenter ikke slike opplysninger hvis det ikke kreves for å levere apptjenesten til deg, og bare etter at du har gitt samtykke.

Hvem deler vi de personlige opplysningene med?



Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.



Tjenesteleverandører



Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre.

Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:



IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.



Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for de personlige opplysningene dine som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre kun behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og kun for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de kun har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.



Andre tredjeparter



Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Les deres personvernerklæringer nøye ettersom de informerer om deres personvernspraksis, inkludert hva slags personlige opplysninger de samler og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.



Hvis Philips deler personlige opplysninger med en tredjepart som bruker dine personlige opplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personlige opplysninger.



Philips selger noen ganger en bedrift eller en del av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at de personlige opplysningene dine som er direkte relatert til den aktuelle bedriften, overføres til kjøpsselskapet. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper, i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre de personlige opplysningene dine til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller nye eiere.



Overføringer på tvers av landegrenser



Dine personlige opplysninger kan lagres og behandles i et hvilket som helst land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene samtykker du i overføring av eventuelle opplysninger til land utenfor ditt bostedsland, som kan ha databeskyttelsesregler som er forskjellige fra de i ditt land. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre land ha rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger.

Hvis du befinner deg i EØS, kan de personlige opplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i ikke-EØS-land som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her). For overføringer fra EØS-land til land som ikke anses å ha tilfredsstillende nivå av databeskyttelse av EU-kommisjonen, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, som våre Bindende selskapsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte de personlige opplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge koblingen ovenfor eller ved å kontakte privacy@philips.com.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?



Vi beholder de personlige opplysningene dine så lenge som nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene som opplysningene ble samlet inn for. Kriteriene som blir brukt for å bestemme lagringsperioden inkluderer: (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpliktelse, eller (iii) om lagringen er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel i henhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettstvister eller forskriftsmessige undersøkelser).

Dine valg og rettigheter



Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personlige opplysninger som du tidligere har gitt oss, eller hvis du vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av de personlige opplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataoverførbarhet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss på privacy@philips.com. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.



I forespørselen din må du klargjøre hvilke personlige opplysninger du ønsker å få tilgang til, rette, slette, begrense eller motsette deg behandling av. For din egen beskyttelse kan vi bare behandle forespørsler angående personlige opplysninger som er knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon som du bruker til å sende oss en forespørsel, og vi må bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.



Vær oppmerksom på at hvis du gjør bruk av (noen av) dine valg og rettigheter, vil du kanskje ikke lenger være i stand til å, helt eller delvis, benytte deg av våre tjenester.

Vi beskytter dine personlige opplysninger



Vi ser alvorlig på ansvaret vårt for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier, tekniske og organisatoriske tiltak for å bidra til å beskytte opplysningene dine. For dette formålet implementerer vi blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller.



Spesialinformasjon til foreldre



Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og verger til å ta en aktiv rolle i barnas Internett-aktiviteter og -interesser.



Hvis foreldre eller foresatte blir klar over at barn har oppgitt personlige opplysninger til oss uten deres samtykke, må de ta kontakt med oss på privacy@philips.com. Hvis vi blir klar over at barn har oppgitt personlige opplysninger til oss, kommer vi til å slette disse opplysningene fra arkivet vårt.

Lokal informasjon: Personvernrettigheter i California (bare i USA)



I henhold til California Civil Code avsnitt 1798.83 kan våre kunder som bor i California, én gang i året og uten kostnad, få informasjon fra oss om eventuelle personlige opplysninger vi oppga til tredjeparter for markedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Hvis det er aktuelt, vil informasjonen omfatte en liste over kategorier av personlige opplysninger som ble delt, og navn og adresser til alle tredjeparter som vi delte opplysningene med i foregående kalenderår. Hvis du bor i California og ønsker denne informasjonen, kan du gå til nettstedet vårt for personvern: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Endringer i denne personvernerklæringen



Tjenestene våre kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernerklæringen.



Vi oppfordrer deg til å regelmessig lese gjennom de siste versjonene av denne personvernerklæringen.



Den nye personvernerklæringen trer i kraft umiddelbart ved offentliggjøring. Hvis du ikke godtar den nye versjonen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene. Ved å fortsette å oppsøke eller bruke tjenestene våre etter at endringene er trådt i kraft, bekrefter du at du har fått informasjon om og samtykker i den endrede personvernerklæringen.

Kontakt oss



Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker dine personlige opplysninger, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på privacy@philips.com. Alternativt har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet for landet ditt eller regionen din.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nederland