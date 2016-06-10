Lumea IPL App

Sensitive personlige opplysninger



Før vi samler inn sensitive personopplysninger, vil vi informere deg og be om ditt uttrykkelige samtykke. Alt etter hva du velger, kan du trygt lagre dine detaljer om skjønnhet og hårfjerning på kontoen din, slik at du enkelt kan lagre dem på nytt hvis du installerer appen på en annen enhet.

Vi bruker også dataene dine til å gi deg en personlig opplevelse av skjønnhet og hårfjerning via for eksempel tilpassede veiledningsprogrammer, påminnelser og andre tjenester, og vi er avhengige av en kontrakt for å tilby deg tjenestene du har bedt om. Men på grunn av at personopplysninger er sensitive, kan vi bare gi disse tjenestene til deg basert på ditt uttrykkelige samtykke som tillater oss å behandle disse dataene. Dataene som behandles inkluderer dine

preferanser og svar på våre spørsmål for personlig tilpassing;

detaljer om hårfjerningsenheten din, inkludert unike identifikatorer og bruksdata;

behandlingsdetaljer, inkludert behandlingsplaner, fremdrift og status;

hudtone- og hårdetaljer, inkludert hud, hårfarge og hårtype, samt hud- og hårfjerningsrutine og problemer;

lydopptak når det er nødvendig for deg å bruke visse funksjoner i appen; og



bilder, inkludert bilder av kroppsdeler, hår og hud, når det er nødvendig for deg å bruke visse funksjoner i appen;

livsstil- og velværedetaljer som du angir i appen, inkludert rutine, stress, søvn og miljø; og

appbruksmønstre og informasjon om mobilenheter



Basert på dine innstillinger, kan vi sende deg e-post, push-varsler og innhold og meldinger i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til personlig tilpasning.



For å kunne tilby noen av de personlige tjenestene i appen, bruker vi maskinlæringsalgoritmer / kunstig intelligens. Vi har en etisk forpliktelse til å sikre at tjenestene som utføres av algoritmene, fungerer så nøyaktig som mulig, og dermed begrense eventuelle feil, partiskhet, diskriminering eller andre risikoer for rettighetene og frihetene dine. For å kunne gjøre dette må vi kanskje behandle en del av de personlige dataene du oppgir, for å kunne forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og ytelsen til algoritmene som er innebygd i disse tjenestene. Vi vil alltid pseudonymisere, aggregere eller anonymisere dataene dine før vi bruker dem til slike formål, og i så fall vil vi stole på vår legitime interesse for å utføre vitenskapelig forskning for å forbedre algoritmene, samtidig som du sørger for at slik interesse ikke oppveies av noen innvirkning på rettighetene og frihetene dine. Men når det ikke er mulig for oss å tilstrekkelig pseudonymisere dine personlige data, varsler vi deg og får ditt uttrykkelige samtykke før du bruker dine personlige data for slike forbedringsformål.