Personvernerklæring for Philips Daily Care

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. januar 2022. Philips Daily Care-appen tilbyr personlig tilpassede tjenester innen personlig helse («tjenester»). Avhengig av dine valg og din region kan appen behandle personlige opplysninger fra ulike Philips-produkter som er i stand til å koble seg til appen («produkt»).

Formålet med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg med å forstå personvernpraksisen vår når du bruker tjenestene våre, inkludert hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysningene, og hva vi gjør med dem, i tillegg til dine individuelle rettigheter.

Kontrolløren av dine personopplysninger i denne personvernerklæringen er Philips Consumer Lifestyle B.V. med adresse High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Nederland, og andre tilknyttede selskaper og datterselskaper («Philips», «vår», «vi» eller «oss»).

Hvilken informasjon og hvilke personopplysninger samler vi inn, og til hvilke formål? Vi behandler informasjon og personopplysninger slik det beskrives nedenfor når vi tilbyr tjenestene våre, inkludert når du får tilgang til, laster ned og installerer appen eller bruker tjenestene våre. Vi knytter personopplysningene dine til unike identifikatorer. Vi kan bruke disse personopplysningene som spesifisert nedenfor til å levere tjenestene basert på ditt samtykke eller som etterspurt av deg i henhold til våre vilkår, til å drifte, levere, forbedre, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre basert på vår legitime interesse eller til å overholde eventuelle juridiske forpliktelser vi er underlagt. Hvis du ikke vil at vi skal innhente og behandle personopplysningene dine, kan det hende at du ikke kan bruke tjenestene.

Kontoopplysninger Du kan logge deg på appen med en Philips-konto eller ved å bruke en profil på sosiale medier, blant annet en Apple-konto. Personopplysningene vi samler inn, kan omfatte navn, e-postadresse, land, språk og passord. Vi behandler også informasjon om hvordan du bruker appen, inkludert økter, pålogging og autentisering, som vi bruker til å administrere kontoen din.

Hvis du velger å logge deg på via sosiale medier, kan de personlige opplysningene vi samler inn, omfatte den offentlige profilen din (f.eks. profilbilde, identifisering, kjønn, profillenke, bursdag, hjemmeside og sted) og e-post for bekreftelseformål. I dette tilfellet kan leverandøren av de sosiale mediene samle inn informasjon basert på at du bruker appen og logger på ved hjelp av sosiale medier-kontoen din. Les personvernerklæringen til leverandøren av det sosiale mediet (f.eks. Facebook, Google eller Apple) for å lære mer om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen din, tilby sikker pålogging til appen og levere personlig tilpassede tjenester. Hvis du oppretter en Philips-konto for å logge deg inn på appen, sender vi deg en velkomst-e-post for å bekrefte brukernavnet og passordet ditt, for å kommunisere med deg om spørsmål du har, og for å sende deg tjenesterelaterte annonseringer eller direkte markedsføringkommunikasjon hvis du har gitt samtykke til det. Du kan også bruke Philips-kontoen til å bestille et produkt eller en tjeneste fra Philips, delta i en kampanje eller et spill, delta i aktiviteter på sosiale medier som er relatert til en Philips-kampanje (f.eks. likerklikk eller delinger), og delta i produkttester eller undersøkelser.

Sensitive personlige opplysninger Når du bruker appen, kan du gi oss sensitiv informasjon som detaljer om livsstil og velvære. Vi kan også samle inn personopplysninger fra produktene du velger å bruke med appen. Denne delen redegjør for typer personopplysninger som blir samlet inn basert på funksjonene du bruker og hvilke typer produkter du kobler til appen. Vi vil oppdatere denne delen når vi gir tilgang til nye produkter og funksjoner. Pleie for menn. Alt etter hva du velger, lagrer vi trygt dine opplysninger om barbering og styling på kontoen din, slik at du enkelt kan gjenopprette dem hvis du installerer appen på en annen enhet. Vi bruker også opplysningene dine for å gi deg en personlig tilpasset barberings- og stylingopplevelse via for eksempel tilpassede veiledningsprogrammer og andre tjenester. Dataene som behandles inkluderer dine

Barberingsinformasjon, inkludert informasjon om barbermaskinen din, som modell, serienummer, økt- og bruksdata og bruk av CleanPod-væske samt barberingsfrekvens og -varighet.

Informasjon om hud og ansiktshår, inkludert bilder av hud eller ansikt du laster opp i appen, hud- og hårprofilen din, farge og type samt din hudpleierutine og hudproblemer.

Livsstil- og velværeinformasjon som du angir i appen, inkludert rutine, stress, søvn og miljø samt dine stilpreferanser.

Bilder, inkludert profilbilder, bilder av kroppsdeler, hår og hud, når det er nødvendig for deg å bruke visse funksjoner i appen.

Kontoinformasjon, appbruksmønstre og informasjon om mobilenheter.

Svar på spørsmålene våre for personlig tilpassede tjenester.

Basert på dine innstillinger, kan vi sende deg e-post, push-varsler og innhold og meldinger i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til personlig tilpasning. I tillegg til det som er angitt ovenfor, ber vi deg om å ikke avsløre sensitive personopplysninger (f.eks. personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse, filosofiske eller andre overbevisninger, helse, sexliv eller seksuell legning, biometrikk eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforening) til oss, i eller gjennom appen, eller på noen andre måter.

Analysedata Avhengig av dine valg kan du hjelpe oss med å forbedre appen og de oppkoblede produktene (så vel som å utvikle nye, personlige helseløsninger for deg) basert på dataene vi observerer og innhenter når du bruker tjenestene våre. Dette gjør vi på denne måten:

Ved å evaluere hvordan du bruker appen og hvordan appen yter på din mobile enhet, inkludert når appen henger seg opp, for å identifisere og løse problemer

Ved å implementere og analysere endringer og funksjoner på tvers av ulike grupper for å forstå bruk

Ved å evaluere hvordan appen åpnes og brukes, og koble deg direkte til bestemte appseksjoner

Ved å samhandle med deg for å få tilbakemelding, tilby støtte når det er nødvendig og sende deg tjenesterelatert kommunikasjon

Ved å invitere deg til å delta i undersøkelser eller forskningsprosjekter organisert av Philips-gruppen og registrere svarene dine.

Vi kan også bruke disse innsiktene til å forbedre tilpasningen av tjenestene våre. Basert på dataene vi observerer når du bruker appen og det oppkoblede produktet, vil vi prøve å forstå hvilke brukermønstre som fører til viss bruk av appen, som å lese en spesifikk app-artikkel, kjøpe et produkt eller engasjere seg i appen, eller utviklingsmessige forhold som er relevante til produktet du buker. Vi bruker denne innsikten til å opprette regler for hvilket innhold som vises til hvilke brukere, og bruker denne informasjonen for å videre forbedre algoritmene som brukes til å tilby personlig tilpassede tjenester. Hvis du logger deg på appen med Philips-kontoen din, vil vi bruke denne innsikten til å personlig tilpasse opplevelsen din basert på brukermønstrene dine i appen.



Dataene som behandles, omfatter kontoopplysninger, unike identifikatorer, økt- og bruksdata, operativsystem, modell, nettverksinformasjon og (maskerte) IP-adresser, appinformasjon, som for eksempel navn, versjon, bruk og hendelser for appen, besøkte sider, øktinformasjon, data om tilkoblet enhet, data som du legger til i appen samt data samlet inn ved samhandling med Philips’ digitale kanaler, som for eksempel dine registrerte produkter. Vi kan bruke informasjonskapsler, koder og/eller lignende teknologier, og bruke tjenesteleverandører som behandler dine opplysninger på våre vegne og basert på våre instruksjoner. Vi kan kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller aggregere dataene dine for formål knyttet til statistikk, analyse og personlig tilpasning. Kombinerte opplysninger Vi kan kombinere personopplysningene dine, inkludert kontoopplysninger, informasjonskapsler osv., med opplysninger samlet inn under ditt samspill med og bruk av Philips' digitale kanaler, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-post, apper og tilkoblede produkter, inkludert IP-adressene dine, informasjonskapsler, informasjon om den mobile enheten, kommunikasjon du klikker eller trykker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker.

Vi kan bruke de kombinerte opplysningene dine til å levere tjenester til deg, som et personlig hudrensings- og barberingsprogram, personlig veiledningsprogram for hudpleie og/eller barbering, råd om styling og barbering, personlig tilpassede råd om beste styling av ansiktshår og barberings- og stylingtips. Vi kan også bruke dem til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheten og tjenestene, i tillegg til å utvikle nye produkter og tjenester innen pleie for menn. I dette tilfellet anser vi at behandlingen av de kombinerte opplysningene dine er basert på en legitim interesse fra Philips, og at den er lovlig under artikkel 6.1 (f), forordning (EU) 2016/679.

Opplysninger om rangeringer og omtaler Hvis du skriver en anmeldelse eller vurderer appen i appbutikkene, kan vi behandle slik informasjon for å svare på dine kommentarer og spørsmål, forstå hvordan du føler deg når du bruker appen og bli kjent med din generelle oppfatning av appen og merkevaren vår. Vi kan også bruke denne innsikten til å forbedre appen. Vi kan bare se brukernavnet, vurderingene, kommentarene og de andre detaljene du bestemmer deg for å dele med oss eller gjøre offentlig tilgjengelig. Med mindre du krever at vi gjør det, knytter vi ikke disse opplysningene til kontoinformasjonen din eller noen annen informasjon vi har fra deg. Når du trenger kundestøtte, kan vi bruke opplysningene dine til å følge opp saken din og veilede deg gjennom vår kundestøtteprosess i samsvar med avsnittet om kundestøtteopplysninger nedenfor.

Kundestøtteopplysninger Når du trenger kundestøtte, kan det hende at vi ber deg om informasjon om bruken av tjenestene våre, inkludert samhandlingen din med Philips, og hvordan vi kan kontakte deg for å gi deg den støtten du trenger. Vi drifter og leverer tjenestene våre, inkludert å gi kundestøtte, og forbedrer, fikser og tilpasser tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.

Markedsføringdata Hvis du samtykker i å motta salgsfremmende kommunikasjon om Philips' produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer som kan være relevante for deg basert på preferanser og oppførsel på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. Vi kan analysere og kombinere personopplysningene dine for å gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din. Du kan når som helst oppheve ditt samtykke og stoppe abonnementet på slik kommunikasjon.

Informasjonskapsler og enhetsinformasjon Vi bruker informasjonskapsler, merker eller lignende teknologi («informasjonskapsler») og samler inn informasjon fra mobilenheten og produktet for å levere, forbedre, forstå og tilpasse våre tjenester. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og det oppkoblede produktet og samle inn dine personopplysninger, inkludert ditt enhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten din, hva slags mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen. Vi kan også bruke denne informasjonen til å vise deg landsspesifikt innhold (inkludert informasjon på ditt lokale språk).

Tillatelser Appen kan be om tillatelse til å få tilgang til lagringskapasiteten, sensorene eller andre funksjoner på mobilenheten. Vi ber om tilgang når det er helt nødvendig for å levere tjenestene som er beskrevet nedenfor.

• Bluetooth og Wi-Fi. Appen trenger Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett. Appen trenger også Bluetooth/wifi for å koble enhetene til appen. Du kan når som helst blokkere Bluetooth-/Wi-Fi-tilkoblingen i innstillingene til mobilenheten.

• Posisjon. For å la brukere koble seg til og bruke en hvilken som helst Bluetooth-enhet med telefonen krever Android at brukere gir tillatelse til at appen får tilgang til omtrentlig geografisk posisjon. iOS kan i likhet be brukere om å gi tillatelse til at appen får tilgang til geografisk posisjon. Appen bruker ikke disse tillatelsene til å finne din posisjon, og Philips samler ikke inn dine posisjonsopplysninger. Du kan når som helst oppheve ditt samtykke for posisjonsopplysninger via innstillingene på din mobilenhet.

• Filer. Appen krever tilgang til filene på mobilenheten for å lagre språkkonfigurasjoner og andre filer som appen bruker (f.eks. håndbøker, grafikk, mediefiler eller andre store programressurser). Hvis du sletter appen, slettes filene fra den mobile enheten. • Fotografier og medier. Hvis du laster opp bilder på kontoen din, krever programmet tillatelse til å få tilgang til mobilenhetens kamera eller bildegalleri. Android-operativsystemer kan be om tillatelse til videoer, men appen bruker bare tillatelsen til å laste opp bildet ditt.

I noen tilfeller kan operativsystemet be om tillatelser som mobilenheten trenger av tekniske årsaker, men som ikke kontrolleres eller brukes av Philips. Vi vil ikke samle inn data knyttet til slike tillatelser med mindre det er nødvendig for å levere tjenestene våre i samsvar med denne erklæringen.

Du kan når som helst blokkere eller tilbakekalle disse tillatelsene under innstillingene for operativsystemet.

Hvem deler vi personopplysningene dine med? Opplysningene dine kan bli delt med andre tilknyttede selskaper som er en del av Philips-gruppen. Kun de (innad i Philips) som har behov for å se informasjonen, vil ha tilgang til informasjonen. Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.

Tilknyttede selskaper Vi kan dele dataene dine med andre Philips-enheter som er en del av Philips-gruppen. Noen Philips-enheter kan for eksempel hjelpe oss med å administrere appinfrastrukturen eller behandle henvendelser. Bare personer som må ha tilgang til dataene dine for å gjøre jobben sin, vil behandle dataene dine.

Tjenesteleverandører Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre.

Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:



IT- og nettskyleverandører. Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.





Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene. Tjenesteleverandører for analyser og kundeundersøkelser. Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagring og/eller relatert teknologi som vi trenger for å utføre appanalyser eller kundeundersøkelser.

Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.

Andre tredjeparter Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Hvis Philips deler personopplysninger med tredjeparter som bruker personopplysningene dine for egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler de personlige opplysningene. I dette tilfellet bør du lese deres personvernerklæring nøye ettersom de informerer om personvernspraksisen, inkludert hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem. Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine som er direkte relatert til den bedriften, overføres til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier. Når loven krever det eller når det er nødvendig å beskytte våre rettigheter, kan vi dele dine data med offentlige og statlige myndigheter.

Overføringer på tvers av landegrenser Dine personlige opplysninger kan lagres og behandles i alle land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene godtar du overføring av eventuelle opplysninger til land utenfor ditt bostedsland som kan ha andre databeskyttelsesregler enn landet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger.

Hvis du befinner deg i EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper, tjenesteleverandører eller tredjeparter i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av personvern i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her).

For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen anser å ikke ha dette, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende forretningsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte oss her. Hvor lenge beholder vi opplysningene dine? Vi beholder de personlige opplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålene som opplysningene ble samlet inn for. Kriteriene som blir brukt for å bestemme lagringsperioden, omfatter (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpliktelse eller (iii) om lagringen er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (f.eks. i henhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettstvister eller forskriftsmessige undersøkelser). Dine valg og rettigheter Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personopplysninger som du tidligere har gitt oss, eller vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataportabilitet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss her.

I forespørselen din må du klargjøre hvilke personlige opplysninger du ønsker å få tilgang til, rette på, slette, begrense eller motsette deg behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler vedrørende personlige opplysninger knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon, som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kontrollere identiteten din før vi eventuelt imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.

Hvis vi ikke får behandle dataene dine for å tilby tjenestene våre som beskrevet i våre vilkår, kan det hende vi ikke kan levere tjenestene våre. Der vi baserer oss på våre legitime interesser, sørger vi for at behandlingen ikke veier tyngre enn dine interesser og rett til personvern. Der vi baserer oss på samtykke, kan du trekke dette tilbake når som helst. Dette har ikke innvirkning på lovligheten av behandlinger gjort før du trakk tilbake samtykket. Vi beskytter dine personlige opplysninger Vi ser alvorlig på ansvaret vi har for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å kunne beskytte opplysningene dine. For dette formålet implementerer vi blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller.

Spesialinformasjon til foreldre Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha en aktiv rolle i barnas aktiviteter og -interesser på Internett.



Hvis en forelder eller foresatt blir klar over at vedkommendes barn har oppgitt personlige opplysninger til oss uten deres samtykke, må de ta kontakt med oss her. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn har oppgitt personopplysningene sine til oss, sletter vi opplysningene hans/hennes fra lagringstjenestene våre.

Endringer i denne personvernerklæringen Fra tid til annen kan tjenestene våre endres uten forvarsel. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i denne personvernerklæringen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernerklæringen.

Vi oppfordrer deg til å regelmessig lese gjennom de siste versjonene av denne personvernerklæringen.



Den nye personvernerklæringen trer i kraft umiddelbart ved offentliggjøring. Hvis du ikke godtar den nye versjonen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene. Hvis du fortsetter å åpne eller bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, anerkjenner du at du har blitt informert om og samtykker i den endrede personvernerklæringen.

Kontakt oss Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller om hvordan Philips bruker personopplysningene dine, kan du kontakte Philips og personvernombudet vårt her. Alternativt kan du benytte deg av retten til å klage hos tilsynsmyndigheten i landet eller regionen din.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederland