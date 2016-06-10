Mobile application privacy notice

Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Hvis Philips deler personlige opplysninger med tredjeparter som bruker dine personlige opplysninger til egne formål, sørger Philips for å informere deg og/eller innhente samtykket ditt hvis det kreves under gjeldende lover, før de personlige opplysningene dine deles. I dette tilfellet bør du lese personvernmerknadene deres nøye ettersom de informerer om personvernspraksisen sin, inkludert hvilke personlige opplysninger de samler inn og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.



Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine overføres direkte relatert til den bedriften, til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernmerknad kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.



Amazon Alexa

I noen land støtter vi ferdigheter for luftrenseren fra Philips. Hvis du aktiverer ferdigheten, kan du kontrollere enheten(e) din(e) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad for personvern for Amazon Alexa.



Tmall Genie

I Kina støtter vi Philips Air Skill i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer ferdigheter, kan du kontrollere enheten via Tmall Genie. I dette tilfellet leverer Tmall Genie sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad om personvern for Tmall Genie.



Overføringer på tvers av landegrenser

Dine personlige opplysninger kan lagres og behandles i alle land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene godtar du overføring av eventuelle opplysninger til land utenfor ditt bostedsland som kan ha databeskyttelsesregler som er forskjellige fra reglene i landet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger.

Hvis du befinner deg i EØS, kan de personlige opplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen anser å ikke ha dette, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende forretningsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte de personlige opplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte [email protected].