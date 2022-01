Mobile application privacy notice

Vi analyserer de kombinerte opplysningene for å kunne gi deg personlige tjenester. Det hjelper oss også med å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheter og tjenestene, samt til å utvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfellet anser vi at behandlingen av de kombinerte opplysningene dine er basert på en legitim interesse fra Philips, og at den er lovlig i henhold til artikkel 6.1. (f) forordning (EU) 2016/679.



Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips som kan være relevante for deg basert på preferanser og oppførsel på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. For å kunne gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din kan vi analysere de kombinerte opplysningene dine. Før vi sender kampanjekommunikasjon, ber vi deg om samtykke.