Mobile application privacy notice

IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Med Philips Clean Home+-appen («appen») kan du kontrollere, overvåke og administrere Philips-luftrenserne og robotstøvsugerne dine (samlet kalt «enheter») fra hvor og når som helst («tjenester»). Appen og enhetene kontrolleres av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller noen av deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper («Philips», «vår», «vi» eller «oss»). Vi behandler personlige opplysninger som er samlet inn fra appen og/eller en enhet som du parkobler med appen.
Med Philips Clean Home+-appen («appen») kan du kontrollere, overvåke og administrere Philips-luftrenserne og robotstøvsugerne dine (samlet kalt «enheter») fra hvor og når som helst («tjenester»).
Appen og enhetene kontrolleres av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller noen av deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper («Philips», «vår», «vi» eller «oss»). Vi behandler personlige opplysninger som er samlet inn fra appen og/eller en enhet som du parkobler med appen.
Merknaden om personvern gjelder personlige opplysninger som har blitt samlet inn eller behandlet av enheten og/eller appen. Denne merknaden om personvern har som mål å hjelpe deg med å forstå personvernpraksisen vår når du bruker appen, inkludert hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn opplysningene, og hva vi gjør med dem, i tillegg til dine individuelle rettigheter. Les også merknaden om informasjonskapsler og vilkår for bruk.
Merknaden om personvern gjelder personlige opplysninger som har blitt samlet inn eller behandlet av enheten og/eller appen. Denne merknaden om personvern har som mål å hjelpe deg med å forstå personvernpraksisen vår når du bruker appen, inkludert hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn opplysningene, og hva vi gjør med dem, i tillegg til dine individuelle rettigheter.
Les også merknaden om informasjonskapsler og vilkår for bruk.
Vi mottar eller innhenter personlige opplysninger, slik det beskrives nedenfor, når vi tilbyr tjenestene våre, inkludert når du får tilgang til, laster ned og installerer Appen.
Kontoopplysninger Du kan logge på appen med en MyPhilips-konto eller med en profil på sosiale medier. Brukere i Kina kan også logge seg på med telefonnummer.
Kontoopplysninger
Du kan logge på appen med en MyPhilips-konto eller med en profil på sosiale medier. Brukere i Kina kan også logge seg på med telefonnummer.
Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen din. Ettersom vi bruker kontoopplysningene dine for å tilby deg tjenester, anser vi denne behandlingen som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig i henhold til artikkel 6.1. (b) forordning (EU) 2016/679.
Enhetsopplysninger Når du parkobler enheten med appen, samler vi inn følgende informasjon:
Enhetsopplysninger
Når du parkobler enheten med appen, samler vi inn følgende informasjon:
(I) Enhetsdata inkludert enhets-ID, driftsmodus, strøm av/på, modus, viftehastighet, planlegger og kontrollkommandoer. (II) Generelle luftkvalitetsdata inkludert innendørs allergenindeks, PM2.5, temperatur, gass- og fuktighetsnivå. (I) Enhetsdata inkludert enhets-ID, planleggerdata, antall sykluser og varigheten av rengjøring. Vi samler også inn IP-adressen til ruteren som kobles til enheten. Vi bruker disse opplysningene til å levere tjenestene, gjøre enheten mer oppmerksom på miljøet rundt seg, forbedre enheten og tjenestene våre og gjøre at du kan bli mer engasjert i enheten og tjenestene. Ettersom enhetsdataene dine kun behandles når du parkobler enheten med appen for å bruke tjenestene, anser vi denne behandlingen som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
(I) Enhetsdata inkludert enhets-ID, driftsmodus, strøm av/på, modus, viftehastighet, planlegger og kontrollkommandoer.
(II) Generelle luftkvalitetsdata inkludert innendørs allergenindeks, PM2.5, temperatur, gass- og fuktighetsnivå.
(I) Enhetsdata inkludert enhets-ID, planleggerdata, antall sykluser og varigheten av rengjøring.
Vi samler også inn IP-adressen til ruteren som kobles til enheten.
Vi bruker disse opplysningene til å levere tjenestene, gjøre enheten mer oppmerksom på miljøet rundt seg, forbedre enheten og tjenestene våre og gjøre at du kan bli mer engasjert i enheten og tjenestene.
Ettersom enhetsdataene dine kun behandles når du parkobler enheten med appen for å bruke tjenestene, anser vi denne behandlingen som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
Andre oppgitte opplysninger Avhengig av hvilken modell luftrenseren din er, kan appen vise deg et lite spørreskjema om bekymringene du har rundt luftkvaliteten inne, hvor lenge det er siden du flyttet til huset/rommet og om rommet du har plassert enheten i. Appen bruker svarene dine til å angi den mest aktuelle kjøremodusen for enheten.
Andre oppgitte opplysninger
Avhengig av hvilken modell luftrenseren din er, kan appen vise deg et lite spørreskjema om bekymringene du har rundt luftkvaliteten inne, hvor lenge det er siden du flyttet til huset/rommet og om rommet du har plassert enheten i. Appen bruker svarene dine til å angi den mest aktuelle kjøremodusen for enheten.
Ettersom de andre oppgitte opplysningene dine kun behandles når du parkobler enheter med appen for å bruke tjenestene, anser vi denne behandlingen som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
Ettersom de andre oppgitte opplysningene dine kun behandles når du parkobler enheter med appen for å bruke tjenestene, anser vi denne behandlingen som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
Informasjonskapsler Vi bruker informasjonskapsler, tags eller lignende teknologier («Informasjonskapsler») for å betjene, gi, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og samle inn dine personlige opplysninger, inkludert ditt enhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten din, typen mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen.
Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler, tags eller lignende teknologier («Informasjonskapsler») for å betjene, gi, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne mobilenheten din og samle inn dine personlige opplysninger, inkludert ditt enhetsnummer, IP-adressen til mobilenheten din, typen mobilnettleser eller operativsystem du bruker, økt- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen.
Før vi bruker informasjonskapsler, ber vi deg om samtykke. For ytterligere informasjon om bruk av informasjonskapsler i denne appen kan du lese vår merknad om informasjonskapsler, som du finner under personverninnstillingene til appen.
Før vi bruker informasjonskapsler, ber vi deg om samtykke. For ytterligere informasjon om bruk av informasjonskapsler i denne appen kan du lese vår merknad om informasjonskapsler, som du finner under personverninnstillingene til appen.
Kundestøtte Vi drifter og leverer tjenestene våre, inkludert å gi kundestøtte, og forbedrer, fikser og tilpasser tjenestene våre. Når du trenger kundestøtte, kan det hende at du gir oss informasjon om bruken av tjenestene, inkludert samspillet ditt med Philips, og hvordan vi kontakter deg, slik at vi kan gi deg den støtten du trenger. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.
Kundestøtte
Vi drifter og leverer tjenestene våre, inkludert å gi kundestøtte, og forbedrer, fikser og tilpasser tjenestene våre. Når du trenger kundestøtte, kan det hende at du gir oss informasjon om bruken av tjenestene, inkludert samspillet ditt med Philips, og hvordan vi kontakter deg, slik at vi kan gi deg den støtten du trenger. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.
Vi anser behandlingen av kundestøtteopplysningene dine som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
Vi anser behandlingen av kundestøtteopplysningene dine som nødvendig for å gjennomføre en kontrakt som du er part i, og som er lovlig under artikkel 6.1 (b), forordning (EU) 2016/679.
Kombinerte opplysninger Vi kan kombinere de personlige opplysningene dine, inkludert kontoopplysninger, enhetsdata og informasjonskapsler, med opplysninger samlet inn under ditt samspill med og bruk av Philips' digitale kanaler, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-post, apper og tilkoblede produkter, inkludert IP-adressene dine, informasjonskapsler, informasjon om den mobile enheten, kommunikasjon du klikker eller trykker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker.
Kombinerte opplysninger
Vi kan kombinere de personlige opplysningene dine, inkludert kontoopplysninger, enhetsdata og informasjonskapsler, med opplysninger samlet inn under ditt samspill med og bruk av Philips' digitale kanaler, for eksempel sosiale medier, nettsteder, e-post, apper og tilkoblede produkter, inkludert IP-adressene dine, informasjonskapsler, informasjon om den mobile enheten, kommunikasjon du klikker eller trykker på, opplysninger om sted og nettsteder du besøker.
Vi analyserer de kombinerte opplysningene for å kunne gi deg personlige tjenester. Det hjelper oss også med å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheter og tjenestene, samt til å utvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfellet anser vi at behandlingen av de kombinerte opplysningene dine er basert på en legitim interesse fra Philips, og at den er lovlig i henhold til artikkel 6.1. (f) forordning (EU) 2016/679. Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips som kan være relevante for deg basert på preferanser og oppførsel på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. For å kunne gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din kan vi analysere de kombinerte opplysningene dine. Før vi sender kampanjekommunikasjon, ber vi deg om samtykke.
Vi analyserer de kombinerte opplysningene for å kunne gi deg personlige tjenester. Det hjelper oss også med å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheter og tjenestene, samt til å utvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfellet anser vi at behandlingen av de kombinerte opplysningene dine er basert på en legitim interesse fra Philips, og at den er lovlig i henhold til artikkel 6.1. (f) forordning (EU) 2016/679.
Hvis du velger å motta salgsfremmende kommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips som kan være relevante for deg basert på preferanser og oppførsel på Internett, kan vi sende deg markedsføringsinformasjon og salgsfremmende kommunikasjon via e-post, telefon og andre digitale kanaler, som mobilapper og sosiale medier. For å kunne gi deg en mer relevant og personlig tilpasset opplevelse samt skreddersy kommunikasjonen etter preferansene og forbrukeratferden din kan vi analysere de kombinerte opplysningene dine. Før vi sender kampanjekommunikasjon, ber vi deg om samtykke.
Tillatelser Når appen trenger tillatelse til å få tilgang til sensorene på den mobile enheten din (f.eks. kamera, Wi-Fi, geoposisjon eller Bluetooth) eller andre opplysninger (f.eks. bilder) i forbindelse med tjenestene, ber vi om samtykke. Vi bruker bare disse opplysningene når vi trenger dem for å levere deg tjenestene, og bare etter at du har gitt samtykke.
Tillatelser
Når appen trenger tillatelse til å få tilgang til sensorene på den mobile enheten din (f.eks. kamera, Wi-Fi, geoposisjon eller Bluetooth) eller andre opplysninger (f.eks. bilder) i forbindelse med tjenestene, ber vi om samtykke. Vi bruker bare disse opplysningene når vi trenger dem for å levere deg tjenestene, og bare etter at du har gitt samtykke.
1) Generelle tillatelser - Parkoble enheter. Operativsystemene for Android krever omtrentlig geografisk plassering for å kunne koble appen til enheten. iOS krever tilgang til opplysninger om plasseringen din for å kunne registrere at appen og enheter er i nærheten av hverandre. Philips behandler imidlertid ikke slike data på noen slags måte. Opplysningene lagres på den mobile enheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Hvis du sletter profilen eller appen, slettes disse opplysningene fra enheten. - Finn en Philips-enhet nær deg. Når du aktiverer denne funksjonen, bruker vi opplysningene om plasseringen din til å anvise deg til en butikk eller forbrukerstøtte nær deg. 2) Tillatelser for luftrenseren. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Generelle tillatelser
- Parkoble enheter. Operativsystemene for Android krever omtrentlig geografisk plassering for å kunne koble appen til enheten. iOS krever tilgang til opplysninger om plasseringen din for å kunne registrere at appen og enheter er i nærheten av hverandre. Philips behandler imidlertid ikke slike data på noen slags måte. Opplysningene lagres på den mobile enheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Hvis du sletter profilen eller appen, slettes disse opplysningene fra enheten.
- Finn en Philips-enhet nær deg. Når du aktiverer denne funksjonen, bruker vi opplysningene om plasseringen din til å anvise deg til en butikk eller forbrukerstøtte nær deg.
2) Tillatelser for luftrenseren.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latin-Amerika, Tokyo, Sydney eller Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.
Tjenesteleverandører Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre.
Tjenesteleverandører
Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre.
Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører: Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene. Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.
Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:
Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.
Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.
Andre tredjeparter
Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Hvis Philips deler personlige opplysninger med tredjeparter som bruker dine personlige opplysninger til egne formål, sørger Philips for å informere deg og/eller innhente samtykket ditt hvis det kreves under gjeldende lover, før de personlige opplysningene dine deles. I dette tilfellet bør du lese personvernmerknadene deres nøye ettersom de informerer om personvernspraksisen sin, inkludert hvilke personlige opplysninger de samler inn og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem. Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine overføres direkte relatert til den bedriften, til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernmerknad kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier. Amazon Alexa I noen land støtter vi ferdigheter for luftrenseren fra Philips. Hvis du aktiverer ferdigheten, kan du kontrollere enheten(e) din(e) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad for personvern for Amazon Alexa. Tmall Genie I Kina støtter vi Philips Air Skill i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer ferdigheter, kan du kontrollere enheten via Tmall Genie. I dette tilfellet leverer Tmall Genie sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad om personvern for Tmall Genie. Overføringer på tvers av landegrenser Dine personlige opplysninger kan lagres og behandles i alle land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene godtar du overføring av eventuelle opplysninger til land utenfor ditt bostedsland som kan ha databeskyttelsesregler som er forskjellige fra reglene i landet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger. Hvis du befinner deg i EØS, kan de personlige opplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen anser å ikke ha dette, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende forretningsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte de personlige opplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte [email protected].
Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Hvis Philips deler personlige opplysninger med tredjeparter som bruker dine personlige opplysninger til egne formål, sørger Philips for å informere deg og/eller innhente samtykket ditt hvis det kreves under gjeldende lover, før de personlige opplysningene dine deles. I dette tilfellet bør du lese personvernmerknadene deres nøye ettersom de informerer om personvernspraksisen sin, inkludert hvilke personlige opplysninger de samler inn og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.
Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine overføres direkte relatert til den bedriften, til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernmerknad kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige opplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.
Amazon Alexa
I noen land støtter vi ferdigheter for luftrenseren fra Philips. Hvis du aktiverer ferdigheten, kan du kontrollere enheten(e) din(e) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad for personvern for Amazon Alexa.
Tmall Genie
I Kina støtter vi Philips Air Skill i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer ferdigheter, kan du kontrollere enheten via Tmall Genie. I dette tilfellet leverer Tmall Genie sine egne tjenester til deg. Les vilkår og merknad om personvern for Tmall Genie.
Overføringer på tvers av landegrenser
Dine personlige opplysninger kan lagres og behandles i alle land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene godtar du overføring av eventuelle opplysninger til land utenfor ditt bostedsland som kan ha databeskyttelsesregler som er forskjellige fra reglene i landet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger.
Hvis du befinner deg i EØS, kan de personlige opplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen anser å ikke ha dette, slik som USA, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende forretningsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte de personlige opplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte [email protected].
Vi beholder de personlige opplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålene som opplysningene ble samlet inn for. Kriteriene som blir brukt for å bestemme lagringsperioden inkluderer: (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpliktelse eller (iii) om lagringen er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel i henhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettstvister eller forskriftsmessige undersøkelser).
Dine valg og rettigheter Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personlige opplysninger som du tidligere har gitt oss, eller vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av de personlige opplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataoverførbarhet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss på [email protected]. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lov.
Dine valg og rettigheter
Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personlige opplysninger som du tidligere har gitt oss, eller vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av de personlige opplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataoverførbarhet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss på [email protected]. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lov.
I forespørselen din må du klargjøre hvilke personlige opplysninger du ønsker å få tilgang til, rette på, slette, begrense eller motsette deg behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler vedrørende personlige opplysninger knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon, som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kontrollere identiteten din før vi eventuelt imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig. Der vi er avhengige av samtykke for å samle inn og/eller behandle de personlige opplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten at det påvirker lovligheten til behandlingen fordi du ga samtykke før tilbaketrekningen. Vær oppmerksom på at du ved å benytte deg av (noen av) valgene og rettighetene dine, kanskje ikke lenger er i stand til å, helt eller delvis, benytte deg av tjenestene våre.
I forespørselen din må du klargjøre hvilke personlige opplysninger du ønsker å få tilgang til, rette på, slette, begrense eller motsette deg behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler vedrørende personlige opplysninger knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon, som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kontrollere identiteten din før vi eventuelt imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.
Der vi er avhengige av samtykke for å samle inn og/eller behandle de personlige opplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten at det påvirker lovligheten til behandlingen fordi du ga samtykke før tilbaketrekningen.
Vær oppmerksom på at du ved å benytte deg av (noen av) valgene og rettighetene dine, kanskje ikke lenger er i stand til å, helt eller delvis, benytte deg av tjenestene våre.
Vi beskytter dine personlige opplysninger
Vi ser alvorlig på ansvaret vi har for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å kunne beskytte opplysningene dine. For dette formålet implementerer vi blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller.
Vi ser alvorlig på ansvaret vi har for å beskytte opplysningene du oppgir til Philips, mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, avsløring eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å kunne beskytte opplysningene dine. For dette formålet implementerer vi blant annet tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre protokoller.
Spesialinformasjon til foreldre
Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha en aktiv rolle i barnas Internett-aktiviteter og -interesser. Hvis en forelder eller foresatt blir klar over at barnet har oppgitt personlige opplysninger til oss uten deres samtykke, må de ta kontakt med oss på [email protected]. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn har oppgitt personopplysningene sine til oss, sletter vi opplysningene hans/hennes fra lagringstjenestene våre.
Selv om tjenestene ikke er rettet mot barn, som definert i henhold til gjeldende lov, er Philips' retningslinjer i samsvar med lovverket når det er nødvendig med tillatelse fra foreldre eller foresatte før vi innhenter, oppgir eller bruker personlige opplysninger om barn. Vi er opptatt av å ivareta personvernbehovene til barn, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha en aktiv rolle i barnas Internett-aktiviteter og -interesser.
Hvis en forelder eller foresatt blir klar over at barnet har oppgitt personlige opplysninger til oss uten deres samtykke, må de ta kontakt med oss på [email protected]. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn har oppgitt personopplysningene sine til oss, sletter vi opplysningene hans/hennes fra lagringstjenestene våre.
Lokal informasjon: Personvernrettighetene dine i California (bare for USA)
I henhold til California Civil Code avsnitt 1798.83 kan kundene våre som er beboere i California, én gang i året, uten kostnad få informasjon fra oss om eventuelle personopplysninger som vi har videreført til tredjeparter for markedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Hvis det er aktuelt, omfatter informasjonen en liste over kategorier av personlige opplysninger som ble delt, og navn og adresser til alle tredjeparter som vi delte informasjon med i foregående kalenderår. Hvis du bor i California og ønsker denne informasjonen, kan du gå til nettsiden vår for personvern: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
I henhold til California Civil Code avsnitt 1798.83 kan kundene våre som er beboere i California, én gang i året, uten kostnad få informasjon fra oss om eventuelle personopplysninger som vi har videreført til tredjeparter for markedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Hvis det er aktuelt, omfatter informasjonen en liste over kategorier av personlige opplysninger som ble delt, og navn og adresser til alle tredjeparter som vi delte informasjon med i foregående kalenderår. Hvis du bor i California og ønsker denne informasjonen, kan du gå til nettsiden vår for personvern: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Endringer i denne personvernerklæringen
Tjenestene kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i denne personvernmerknaden. Når vi oppdaterer denne personvernmerknaden, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernmerknaden. Vi oppfordrer deg til å regelmessig lese gjennom de siste versjonene av denne personvernerklæringen. Den nye personvernmerknaden trer i kraft umiddelbart ved offentliggjøring. Hvis du ikke godtar den nye versjonen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene. Hvis du fortsetter å åpne eller bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, anerkjenner du at du har blitt informert om og samtykker i den endrede personvernmerknaden.
Tjenestene kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i denne personvernmerknaden. Når vi oppdaterer denne personvernmerknaden, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernmerknaden.
Vi oppfordrer deg til å regelmessig lese gjennom de siste versjonene av denne personvernerklæringen.
Den nye personvernmerknaden trer i kraft umiddelbart ved offentliggjøring. Hvis du ikke godtar den nye versjonen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene. Hvis du fortsetter å åpne eller bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, anerkjenner du at du har blitt informert om og samtykker i den endrede personvernmerknaden.
Kontakt oss Hvis du har spørsmål om denne merknaden om personvern eller om hvordan Philips bruker de personlige opplysningene dine, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på [email protected]. Alternativt kan du benytte deg av retten til å klage hos tilsynsmyndigheten for landet eller regionen din. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederland
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne merknaden om personvern eller om hvordan Philips bruker de personlige opplysningene dine, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på [email protected]. Alternativt kan du benytte deg av retten til å klage hos tilsynsmyndigheten for landet eller regionen din.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederland
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