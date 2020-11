Når appen trenger tillatelse til å få tilgang til sensorene på den mobile enheten din (f.eks. kamera, Wi-Fi, geoposisjon eller Bluetooth) eller andre opplysninger (f.eks. bilder) i forbindelse med tjenestene, ber vi om samtykke. Vi bruker bare disse opplysningene når vi trenger dem for å levere deg tjenestene, og bare etter at du har gitt samtykke.

Generelle tillatelser

Wi-Fi. Gjør at du kan konfigurere parkoblingen mellom enheter.

Kamera. Gjør at du kan skanne QR-koden for å starte parkoblingen av enhet(er).

Foto. Gjør at du kan aktivere funksjonen for bildedeling, som gjør det mulig å ta bilder av luftkvaliteten både innendørs og utendørs og dele dem via SMS/Wechat eller andre sosiale kanaler.

Anrop. Gjør at du kan ringe Philips' kundestøtte via appen.

Omtrentlig geografisk plassering og plassering.

Sammenkobling av enheter. Operativsystemene for Android krever omtrentlig geografisk plassering for å kunne koble appen til enheten. iOS krever tilgang til opplysninger om plasseringen din for å kunne registrere at appen og enheter er i nærheten av hverandre. Philips behandler imidlertid ikke slike data på noen måte. Opplysningene lagres på den mobile enheten din, der Philips ikke har tilgang til dem. Hvis du sletter profilen eller appen, slettes disse opplysningene fra enheten.

Finn en Philips-lokasjon nær deg. Når du aktiverer denne funksjonen, bruker vi opplysningene om plasseringen din til å anvise deg til en butikk eller forbrukerstøtte nær deg.

Filer. Appen krever tilgang til filene på den mobile enheten for å lagre språkkonfigurasjoner og andre filer som appen bruker (f.eks. grafikk, mediefiler eller andre store programressurser). Hvis du sletter appen, slettes opplysningene fra den mobile enheten.

Tillatelser for luftrenseren.

Informasjon om vær og luftkvalitet. Når denne tillatelsen aktiveres, deler appen de anonymiserte opplysningene om plasseringen din (bynivå) med en av tjenesteleverandørene våre for å gi deg et situasjonskart med informasjon om luftkvalitet på startsiden i appen.

Du kan når som helst blokkere apptillatelsene i innstillingene til mobilenheten.

Hvem de personlige opplysningene deles med

Philips kan videreformidle dine personlige opplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.

Tjenesteleverandører

Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre.

Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:

IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.

Leverandører av analyse og måling av brukerengasjement

Disse leverandørene leverer bestemte tjenester for appen, for eksempel appanalyse, innebygde tjenester og push-varsler.

Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for de personlige opplysningene dine som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre kun behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og kun for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de kun har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste og at de beskytter sikkerheten til dine personlige opplysninger.

Andre tredjeparter

Philips kan også samarbeide med tredjeparter som behandler dine personlige opplysninger for egne formål. Hvis Philips deler personlige opplysninger med tredjeparter som bruker dine personlige opplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente samtykket ditt i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personlige opplysninger. I dette tilfellet bør du lese personvernerklæringene deres nøye, ettersom de informerer om personvernspraksisen sin, inkludert hva slags personlige opplysninger de samler inn og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

Philips selger noen ganger en bedrift eller en del av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at de personlige opplysningene dine som er direkte relatert til den aktuelle bedriften, overføres til kjøpsselskapet. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper, i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre de personlige opplysningene dine til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller nye eiere.

Amazon Alexa

I noen land støtter vi ferdigheter for luftrenseren fra Philips. Hvis du aktiverer ferdigheten, kan du kontrollere enheten(e) din(e) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til deg. Vi ber deg lese Amazon Alexas vilkår og betingelser og personvernretningslinjer.

Tmall Genie

I Kina støtter vi Philips Air Skill i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer ferdigheten, kan du kontrollere enheten via Tmall Genie. I dette tilfellet tilbyr Tmall Genie sine egne tjenester til deg. Vi ber om at du leser Tmall Genies vilkår og betingelser og personvernretningslinjer.