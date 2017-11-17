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    Signage Solutions Skjerm i Q-serien

    49BDL3050Q/00

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    Få alle til å stoppe opp med UHD Android-skjermen i Q-serien med høy oppløsning. Dra nytte av rask, maskinvarefri installasjon og enestående bildekvalitet. Vis nettbasert innhold og lokalt innhold på en enkel måte.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Skjerm i Q-serien

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    Enkel, smart, skarp 18/7-skjerm.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

    Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

    Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

    Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

    Ekstern systemadministrasjon via CMND

    Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

    CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

    Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

    Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

    Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

    Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.

    Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      123.2  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      48.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      3840 x 2160
      Pikselavstand
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimal oppløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      350  cd/m²
      Skjermfarger
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200:1
      Svartid (typisk)
      9  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • Progressive scan
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Fargeforbedring
      • Fargetemperaturjustering
      • De-interlacer
      • Støyreduksjon
      • Smart Picture
      Panelteknologi
      IPS
      Operativsystem
      Android 5.0.1

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      Lyd venstre/høyre (RCA)
      Videoinngang
      • DVI-D
      • VGA (analog D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Lydinngang
      3,5 mm jack
      Fjernstyring
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
      • RJ45

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (18/7)
      • Stående (12/7)
      Matrise
      Opptil 10 x 15
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      Låsbar
      Fjernkontrollsignal
      Låsbar
      Signalsløyfe
      • IR-sløyfegjennomgang
      • RS232
      Enkel installering
      Fjernkontrollås
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Andre praktiske funksjoner
      • Kensington-lås
      • VESA-montering (400 x 400 mm)
      Kan kontrolleres via nettverket
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Minne
      8 GB eMMC

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Forbruk (på-modus)
      125 W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W
      Strømsparingsfunksjoner
      Smart Power

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1099,2  millimeter
      Produktvekt
      11,4  kg
      Høyde, apparat
      631,9  millimeter
      Dybde, apparat
      62,4  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      43,28  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      24.88  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      2,46  tommer
      Rammens bredde
      11,9 (øverst/venstre/høyre) 14,4 (nederst) mm
      Vekt på produkt (pund)
      25,13  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20~80 (drift), 10–90 % (oppbevaring)  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Intern spiller

      CPU
      ARM-prosessor med fire kjerner
      Minne
      2 GB DDR3
      Lagring
      8 GB eMMC

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • RS232-kabel
      • Hurtigstartveiledning
      • IR-sensorkabel (1,8 m)
      • Batterier til fjernkontroll
      • Fjernkontroll
      Vedlagt tilbehør
      • RS232-kabel til seriekobling
      • USB-deksel og skrue x1
      Ekstrautstyr
      Bordstativ
      Stativ
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Arabisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Japansk
      • Tsjekkisk
      • Dansk
      • Nederlandsk
      • Finsk
      • Norsk
      • Portugisisk
      • Svensk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, klasse B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

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    Andre artikler i boksen

    • Nettledning
    • RS232-kabel
    • Hurtigstartveiledning
    • IR-sensorkabel (1,8 m)
    • Batterier til fjernkontroll
    • Fjernkontroll
    • Ekstrautstyr: Bordstativ
    Badge-D2C

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