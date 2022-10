PowerCyclone 10 gir deg ekstrem sugeeffekt lenger

Avansert PowerCyclone 10-teknologi er utviklet for å maksimere luftstrømmen med en kraftig, virvlende handling for å gi en ekstrem sugeeffekt. Overlegen akselerert luftstrøm i det sylinderformede kammeret skiller støv fra sir effektivt, sikrer sterkere sugeevne lenger, for best rengjøringsytelse for alle typer smuss på alle gulv**.