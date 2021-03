Kompakt og sammenleggbar løsning

Vår håndholdte tøydamper i 3000-serien er utformet for å være lett, kompakt og sammenleggbar for enkel bruk og oppbevaring, slik at du kan sikre friske antrekk når som helst og hvor som helst. Det er den ideelle partneren for enkel og rask oppfrisking hjemme eller på farten. Se alle fordeler