Ettrykks autoknapper til brøddeig, visping og is

I tillegg til den manuelle kontrollen med 12 hastigheter og puls leveres denne Avance-foodprocessoren med tre ettrykks autoknapper. For å velge dem dreier du bare kontrollbryteren til på-posisjonen og trykker på en av de tre autoknappene. Motoren angir deretter automatisk riktig hastighet og pulsfunksjoner for å oppnå best mulig resultat.