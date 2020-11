Press et glass helse, nå med ekstra stort innmatingsrør

Philips Slowjuicer presser ingrediensene langsomt under høyt trykk, slik at du får maksimalt med næringsstoffer ut av alt fra grønnkål og rødbete til eple. Trykket åpner cellene og frigjør viktige vitaminer, fiber, antioksidanter og enzymer. Denne modellen har et ekstra stort innmatingsrør, slik at du kan få kaldpresset, næringsrik juice uten å måtte skjære opp grønnsakene først. Du kan legge i store biter grønnsaker, frukt og blad – dessuten er den utrolig enkel å rengjøre. Bare skyll av med rennende vann i 90 sekunder. Se alle fordeler