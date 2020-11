Perfekt resultat hver gang

Strykejernet for deg som ønsker en best mulig strykeopplevelse og et godt resultat også på tykke materialer. Kombinasjonen av høy ytelse og enkel bruk, gjør det raskt og enkelt å fjerne vanskelige skrukker fra alle materialer. Quick Calc Release-systemet sikrer enkel avkalking, og strykesålen Steamglide Plus gir ekstra god glideevne på alle materialer. Se alle fordeler