100 % dampeffekt, 25 %* mindre energi.

Den nyskapende funksjonen til dette dampstrykejernet fra Philips sørger for at du får 100 % dampkraft for grundig fjerning av skrukker. Samtidig sparer den 25 %* energi, ettersom den reduserer bortkastet damp. 30 % av plast og aluminium i strykejernet resirkuleres. Se alle fordeler