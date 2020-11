Varmebeskyttende hanske og børstetilbehør for tykkere tekstiler

Med den varmebeskyttende hansken kan du være trygg på at du aldri vil brenne deg på den varme dampen når du steamer. Ved å bruke børstetilbehøret på tykkere tekstiler som jakker og kåper, trenger dampen dypere gjennom fiberne i stoffet, og gir dermed et jevnere og bedre resultat. Børstetilbehøret er også perfekt for å friske opp tykkere gardiner.